¡Ö½¡¶µË¡¿Í¤Ï³ô¤Ç¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤âÈó²ÝÀÇ¡×¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¥á¥¹¤ÏÆþ¤ë¤«¡© 10Ãû±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë±¿ÍÑ¥Þ¥Íー¤Î¼ÂÂÖ
¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö½¡¶µË¡¿Í¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬2·î12Æü¤Î¥Ç¥¤¥êー¿·Ä¬¤Îµ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÉ²È¤Î¸º¾¯¤Ç·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤ë»û±¡¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¡¶µË¡¿Í¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥Óー³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤Ï²ÝÀÇÊýË¡¤ÎÉôÊ¬Åª¤Ê¸«Ä¾¤·¤À¡£½¡¶µË¡¿Í¤Ï¤ªÉÛ»Ü¤Ê¤É¤Ç½¸¤á¤¿»ñ¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÅê»ñ±×¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÇÀ©¾å¤ÎÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¾¡¡¦¼«Ì±¤«¤éÅöÁª¤·¤¿¿¹²¼ÀéÎ¤µÄ°÷¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«1Æü½ðÄ¹¼Ì¿¿
Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¡¶µË¡¿Í¤ÎÇÛÅö¼ýÆþ¤Ï1.9²¯±ß
½¡¶µË¡¿Í¤Î¶âÁ¬ÂßÉÕ¶È¤Ï¼ý±×»ö¶È¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÇäµÑ±×¡¦ÇÛÅö¶â¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÈó¼ý±×»ö¶È¤À¡£
Ê¸²½Ä£¤Î¡Ö½¡¶µ´ØÏ¢Åý·×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ½¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50¿Í°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤½¡¶µË¡¿Í¤ÎÇÛÅö¼ýÆþ¤Ï1.9²¯±ß¤Ç¡¢¼ýÆþÁ´ÂÎ¤Î12.4¡ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£¾å¾ì´ë¶È¤ÎÇä¾å¤ËÀê¤á¤ëÇÛÅö¼ýÆþ¤Ï1¡óÄøÅÙ¤À¤«¤é¡¢½¡¶µË¡¿Í¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢½¡¶µË¡¿Í¤¬¾å¾ì´ë¶È¤Î¾å°Ì10°Ì°ÊÆâ¤Î³ô¼ç¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶»ñ¤¬Ãó¼Ö¾ì·Ð±Ä¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×»ö¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢Èó¼ý±×»ö¶È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤À¡£Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÅê»ñ¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë±Ä¶ÈÉô¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂç¼ê¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¡¶µË¡¿Í¤ò´Þ¤à¸ø±×Ë¡¿ÍÀìÌç¤Î±Ä¶È¥Áー¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Î»ÙÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¡¶µË¡¿Í¤Ï¾åµÒ¤Ç¤¹¤è¡×
½»¿¦¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤Ëµç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¤ä·ÐºÑ¤ÎÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤Ç²Ô¤´¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ï¶Á¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÀÎÁ°¤Ï¸ÄÊÌ³ô¤ÎÇäÇã¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï·ø¼Â¤ÊÊ¬»¶Åê»ñ¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¡¦±Ä¶ÈÉô¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¼Â¤Ï½¡¶µË¡¿Í¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼êÄË¤¤²áµî¤¬¤¢¤ë¡£½¡¶µË¡¿Í¹âÌî»³¿¿¸À½¡¤¬Åê»ñ¤·¤¿»ÅÁÈºÄ¤¬¡¢¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë³ô²Á¤ÎË½Íî¤Ç2013Ç¯¤Ë21²¯±ß¤â¤Î´Þ¤ßÂ»¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£»û¤ÎÍ½»»¤ò·è¤á¤ë½¡²ñ¤Î²ò»¶¤ò¾·¤¯¤Ê¤É¡¢ÀÕÇ¤ÌäÂê¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¾®µ¬ÌÏË¡¿Í¤Î½»¿¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÉÛ»Ü¤ä´óÉÕ¶â¤ò¸¶»ñ¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤ÆÂ»¼º¤ò½Ð¤»¤ÐÃÉ²È¤ÎÈ¿È¯¤ÏÉ¬»ê¤À¡£µÕ¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò½Ð¤»¤Ð¼ý±×»ö¶È¤È¤·¤Æ¹ñÀÇÄ£¤«¤éÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ï·ø¼ÂÅê»ñ¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÈÎÇä¤Ï¾Ú·ô²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬°·¤¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£°ìÈÌÅª¤ÊÅê»ñ²È¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇÛÅö¶â¡¦Ê¬ÇÛ¶â¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¡¶µË¡¿Í¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÇ¶â¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦¼ê¿ôÎÁ¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤ÏÄ¹´üÅê»ñ¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼ê¿ôÎÁ¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤Þ¤µ¤ËWin-Win¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢½¡¶µË¡¿Í¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬ÌÙ¤±¤ë¥¹¥ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Â¿¿ô¤Î¼ý±×»ö¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½¡¶µË¡¿Í
»û±¡¤ÏÁòµ·¤Î´ÊÁÇ²½¤ä²üÌ¾ÎÁ¡¢¤ªÉÛ»Ü¤Î¸º¾¯¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤ÏË¡»ö¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹Êè¤ÎÊ¸²½¤â¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¼ùÌÚÁò¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆþÃÉÎÁ¡¢ÊèÃÏ¤Î´ÉÍý¼ýÆþ¤âºÙ¤¯¤Ê¤ë»û±¡¤Ë¤ÏÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤À¡£
½¡¶µ´ØÏ¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ³°ÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1983Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤¿»û±¡¤Î¿ô¤Ï703¡£¤³¤Î¤¦¤Á2013Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç279¡¢Á´ÂÎ¤Î4³ä¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»û±¡¤ÎÅýÇÑ¹ç¡¢ÇÑ»û¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»û±¡¤Î·úÊª¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤¹¤ëÈñÍÑÉéÃ´¤Ï½Å¤¤¡£·úÊª¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÃÉ²È¤Î¸º¾¯¤Ç´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤è¤¦¤Ë¤âÆñ¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
ÃÏ°è¤¬»û±¡¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½½¡¶µË¡¿Í¤Ë¤Ï¼ý±×»ö¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤äÃó¼Ö¾ì¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¢·ëº§¼°¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¢ÊÝ°é½ê¤Î±¿±Ä¡¢¤ª¼é¤ê¤ä¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤ÇÍø±×¤òÆÀ¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£µ¬ÌÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½¡¶µË¡¿Í¤âÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³ô¼è°ú¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬º£¤â¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
½¡¶µË¡¿Í¤Î±¿ÍÑÁí³Û¤Ï10Ãû±ß
¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¡¢½°±¡Áª¤ÇÃ±ÆÈ3Ê¬¤Î2µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½¡¶µË¡¿Í¤Î²ÝÀÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¿ÀÆ»À¯¼£Ï¢ÌÁ¹ñ²ñµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ï¿À¼ÒËÜÄ£¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÀÆ»À¯¼£Ï¢ÌÁ¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëµÄ°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¼ÒËÜÄ£¤Ï7Ëü8000°Ê¾å¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¿ÀÆ»·Ï¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤Çµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¡£
½¡¶µÃÄÂÎ¤ÏÇ®¿´¤Ê¥í¥Óー³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ºÀÛÂ®¤Ë½¡¶µË¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÏÂÇ¤Á½Ð¤·¤Å¤é¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åê»ñ±×¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£½¡¶µË¡¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¸ø±×Ë¡¿Í¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¡¶µË¡¿Í¤Î»ñ»º±¿ÍÑÁí³Û¤Ï10Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÔÇËÁï¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿¡¿shutterstock