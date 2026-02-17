2·î17Æü¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤ÏÁÐ»ÒºÂ¡ª¡¡º£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼«Á³¤È°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ëÆü¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿´¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¹¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£
¡úÂè2°Ì¡Ä¡ÄÅ·ÇéºÂ
ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Íê¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤µ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬È´·²¤ËÆ¯¤¯Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤¬¾ì¤òÀ°¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¹ÔÆ°¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡úÂè3°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ
º£Æü¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½É¤ëÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨Êý¤äÃÎÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë°ÛÀ¤¬¸½¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤äÏÃÂê¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡úÂè4°Ì¡Ä¡ÄµûºÂ
¿´¤ÎÃæ¤ÇÌ´¤¬¤°¤ó¤°¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯Æü¡ª¡Ö¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÀ®Ä¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤«¤é¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÂè5°Ì¡Ä¡Ä³ªºÂ
´¶¾ð¤è¤ê¤âÍýÏÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆü¡£½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë¿´¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤È¡¢·×²èÀ¤¬¡¢º£Æü¤ÎÀ®¸ù¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£