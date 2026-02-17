¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ö¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½⼒ÀïÁè¡¼¡×¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÊÑ¿È ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡Û²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼⽣ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºî¤È¤·¤Æ4⽉29⽇¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½⼒ÀïÁè¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢´ä±ÊÍÎ¾¼¡¢ÎëÇ·½õ¡¢⻘Åç⼼¡¢⾦⽥Å¯¡Ê¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡Ë¡¢¶ð⽊º¬Î´²ð¡¢º£°æÍªµ®¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐ¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡È²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼G6¡É¤ËÊÑ¿È¸å¤Î»Ñ
º£²ó¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¡£Èà⼥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ú·Ù»¡´±¡¦°ª¤ë¤ê⼦¡Û¡£¡ã·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§⽣Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÂâ°÷¤À¡£G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡´±¡¦É¹ÀîÀ¿¡Ê±é¡¦Í×½á¡Ë¤¬¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG3¡ä¤ÎÁõÃå¼Ô¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ª¤ë¤ê⼦¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG6¡ä¤òÁõÃå¤·¡¢¡È²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼G6¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶Ç½⼒¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëË½⾛¤Ë⽴¤Á¸þ¤«¤¦¡£
·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é⼝¤¬°¤¯¡¢¾¯¤··ö²Þ¤ÃÁá¤¤À³Ê¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÇ®±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯Èà⼥¤È¤Ï⼀ÊÑ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èà⼥¤¬³À´Ö⾒¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Î⾒¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡£¼ç⼈¸ø¡¦É¹ÀîÀ¿¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤À¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤¬²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤Ë½Ð¤ë¡ª¤·¤«¤â·Ù»¡´±Ìò¡ª¤³¤ì¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÍ×ÁÇËþºÜ¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤·´¶Æ°¤Ç¤¹¡£²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤½¤·¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥®¥È¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£³¹¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ëÄ¶Ç½⼒¼Ô¤Î4⼈¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¸¥åÌò¤Ë´ä±Ê¡Ê¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×10¡¿EX¡Ë¡¢⻤Æ¬Ìò¤ËÎëÇ·½õ¡Ê¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×26¡¿TX¡Ë¡¢½ÂÀîÌò¤Ë⻘Åç¡Ê¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×22¡¿EX¡Ë¡¢Â®⾒Ìò¤Ë⾦⽥¡£¤Þ¤¿¡¢G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¶¨⼒¤¹¤ëÄ¶Ç½⼒¼Ô¡¦⿊⾕Ìò¤Ëº£°æ¡Ê¡Ö⻁¤ËÍã¡×24¡¿NHK¡Ë¡¢É¹Àî¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤Î¼ü⼈¡¦⼤⼭Ìò¤Ë¶ð⽊º¬¡Ê¡Ö⾦È±¡×25¡¿ºä²¼Íº⼀Ïº´ÆÆÄ¡Ë¡¢ËÌÛê¡Ê⼭ºê½á¡Ë¤Î¸µº§Ìó¼Ô¡¦¤«¤¹¤ßÌò¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê⼤²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×25¡¿NHK¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊ±¤·¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ⾼Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê11.7¡ó¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î⼈µ¤¤«¤éÊ¿À®²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿⾦»úÅã¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò³°¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·µ¡¼´¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿⼤⼈¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄ¶Ç½⼒¥¢¥¯¥·¥ç¥ó⼤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ë⼊¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Î²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÁ´ÉôËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼⽣ÃÂ 55¼þÇ¯¡£Ê¿À®²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å¡¢ºÇ⾼»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£⼈¡¹¤¬¼¡¡¹¤È¡ÈÄ¶Ç½⼒¡É¤Ë⽬³Ð¤á»Ï¤á¤¿À¤³¦¡£¤½¤Î⼒¤ò¹¥¤¾¡⼿¤Ë¤Õ¤ë¤¤¡¢³¹¤òº®Íð¤Ø¤È´Ù¤ì¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Êº®ÆÙ¤ÎÃæ¡¢⽴¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î·Ù»¡´±¨¡¨¡É¹ÀîÀ¿¡ÊÍ×½á¡Ë¡£ÆÃ¼ì¤Ê⼒¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¼ÂÄ¾¤ÇÉÔ´ï⽤¤ÊÃË¡£⼒¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Î¡ÈË½⾛¡É¤È¡¢⼒¤Ê¤¼Ô¤Î¡È³Ð¸ç¡É¡£⼈´Ö¤Î¿Ê²½¤È¿®Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢µæ¶Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÄ¶Ç½⼒¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤³¤ËÃÂ⽣¤¹¤ë¡£
¢¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è½é½Ð±é
¢¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è½é½Ð±é

º£²ó¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¡£Èà⼥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ú·Ù»¡´±¡¦°ª¤ë¤ê⼦¡Û¡£¡ã·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§⽣Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÂâ°÷¤À¡£G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡´±¡¦É¹ÀîÀ¿¡Ê±é¡¦Í×½á¡Ë¤¬¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG3¡ä¤ÎÁõÃå¼Ô¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ª¤ë¤ê⼦¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG6¡ä¤òÁõÃå¤·¡¢¡È²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼G6¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶Ç½⼒¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëË½⾛¤Ë⽴¤Á¸þ¤«¤¦¡£
·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é⼝¤¬°¤¯¡¢¾¯¤··ö²Þ¤ÃÁá¤¤À³Ê¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÇ®±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯Èà⼥¤È¤Ï⼀ÊÑ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èà⼥¤¬³À´Ö⾒¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Î⾒¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡£¼ç⼈¸ø¡¦É¹ÀîÀ¿¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤À¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤¬²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤Ë½Ð¤ë¡ª¤·¤«¤â·Ù»¡´±Ìò¡ª¤³¤ì¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÍ×ÁÇËþºÜ¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤·´¶Æ°¤Ç¤¹¡£²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤½¤·¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥®¥È¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡´ä±ÊÍÎ¾¼¡¦¥Ù¥Ã¥¡¼¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¢¡´ä±ÊÍÎ¾¼¡¦¥Ù¥Ã¥¡¼¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£³¹¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ëÄ¶Ç½⼒¼Ô¤Î4⼈¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¸¥åÌò¤Ë´ä±Ê¡Ê¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×10¡¿EX¡Ë¡¢⻤Æ¬Ìò¤ËÎëÇ·½õ¡Ê¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×26¡¿TX¡Ë¡¢½ÂÀîÌò¤Ë⻘Åç¡Ê¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×22¡¿EX¡Ë¡¢Â®⾒Ìò¤Ë⾦⽥¡£¤Þ¤¿¡¢G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¶¨⼒¤¹¤ëÄ¶Ç½⼒¼Ô¡¦⿊⾕Ìò¤Ëº£°æ¡Ê¡Ö⻁¤ËÍã¡×24¡¿NHK¡Ë¡¢É¹Àî¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤Î¼ü⼈¡¦⼤⼭Ìò¤Ë¶ð⽊º¬¡Ê¡Ö⾦È±¡×25¡¿ºä²¼Íº⼀Ïº´ÆÆÄ¡Ë¡¢ËÌÛê¡Ê⼭ºê½á¡Ë¤Î¸µº§Ìó¼Ô¡¦¤«¤¹¤ßÌò¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê⼤²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×25¡¿NHK¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊ±¤·¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¢¡±Ç²è¡Ö¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½⼒ÀïÁè¡¼¡×
¢¡±Ç²è¡Ö¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½⼒ÀïÁè¡¼¡×
ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ⾼Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê11.7¡ó¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î⼈µ¤¤«¤éÊ¿À®²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿⾦»úÅã¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À
¢¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤À¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤¬²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤Ë½Ð¤ë¡ª¤·¤«¤â·Ù»¡´±Ìò¡ª¤³¤ì¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÍ×ÁÇËþºÜ¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ë⼊¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Î²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÁ´ÉôËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤·´¶Æ°¤Ç¤¹¡£²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤½¤·¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥®¥È¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼⽣ÃÂ 55¼þÇ¯¡£Ê¿À®²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å¡¢ºÇ⾼»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£⼈¡¹¤¬¼¡¡¹¤È¡ÈÄ¶Ç½⼒¡É¤Ë⽬³Ð¤á»Ï¤á¤¿À¤³¦¡£¤½¤Î⼒¤ò¹¥¤¾¡⼿¤Ë¤Õ¤ë¤¤¡¢³¹¤òº®Íð¤Ø¤È´Ù¤ì¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Êº®ÆÙ¤ÎÃæ¡¢⽴¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î·Ù»¡´±¨¡¨¡É¹ÀîÀ¿¡ÊÍ×½á¡Ë¡£ÆÃ¼ì¤Ê⼒¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¼ÂÄ¾¤ÇÉÔ´ï⽤¤ÊÃË¡£⼒¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Î¡ÈË½⾛¡É¤È¡¢⼒¤Ê¤¼Ô¤Î¡È³Ð¸ç¡É¡£⼈´Ö¤Î¿Ê²½¤È¿®Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢µæ¶Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÄ¶Ç½⼒¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤³¤ËÃÂ⽣¤¹¤ë¡£
