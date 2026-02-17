¿å¾å¹±»Ê¡õÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤¬»Ë¾åºÇ°¥Ð¥Ç¥£¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¦¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤¬ºÇ¶¸¤ÎÅ¨¤Ë¡ÖTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡×Æü´Ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡Û´Ú¹ñ¤ÇÎß·×Æ°°÷4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤ÎÆüËÜ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤¬¡¢5·î29Æü¤Ë¸ø³«·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤Î4¿Í¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢»Ñ
¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·½ÉÃæ±û½ð¤Î¡ÈÄ¶¡ÉÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ë¡¼¥¡¼·º»ö¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ»ÍÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼ê¤¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿å¾å¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿å¾å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÍÕ¤Î¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥·¥¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¤ÇÄ¹Ç¯¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¡£ËÜºî¤Ë¤ÆÆüËÜ±Ç²èºîÉÊ½é»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆü´Ú·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤ÇºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦Â¼ÅÄÏ¡»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡Ê2011¡¿EX¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ê¡»Î¡£¶áÇ¯¤Ï¼«¿È¤Î¸ì³Ø¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØTHE HEAD¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¥¼¥ê¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Netflix¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡»Î¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ËÜºî¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¶²¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂ¼ÅÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¥®¥¸¥å¥ó¡£°Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2020¡Á21¡Ë¤ä¡¢¡Ø7¿Í¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2023¡Á24¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤¿¤½¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿±éµ»¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°Ìò¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥ª¥à¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥ª¥à¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
»Ë¾åºÇ°¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ÈºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£±ÇÁüËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¶¤Î¥·¥Þ¤Ç²¿¤ä¤Ã¤Æ¤À¥³¥é¡×¤È¶«¤Ö¡¢¿·½ÉÃæ±û½ð¤ÎÇËÅ·¹Ó·º»ö¡¢¿å¾å±é¤¸¤ëÁêÍÕ¡£ÈÈºá¼Ô¤ò¤È¤ê¤ª¤µ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÕ¤Ë·Ù»¡¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¥Û¥¹¥È¤òÁê¼ê¤ËÉ¨½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¡¢¥æ¥ó¥Û±é¤¸¤ë¥·¥¦¡£¤È¤â¤Ë°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¿·½É¤Î³¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡ÈºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¡¢Ê¡»Î±é¤¸¤ëÂ¼ÅÄ¤È¥®¥¸¥å¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥ó¤Î»Ñ¤â¡£ÍÆ¼ÏÌµ¤¯Áê¼ê¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÎö¤¯¥Õ¥ó¤ä¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ëÂ¼ÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î¶¸µ¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Ë²ó¤·½³¤ê¡¢¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆ®¤¤¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤ËÆÍ·â¤·¤Ê¤¬¤éÁë¤òÆÍ¤ÇË¤ëÁêÍÕ¤Î¾×·â¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬À½ºî¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎß·×Æ°°÷4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤¬ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹²½¡£¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÆü´Ú¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îº²¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸¶°Æ¤ä´ë²èÀ½ºî¤â¼ê¤¬¤±¤ë´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï¶Ã°Û¤Î4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦Àþ¤È·Ò¤¬¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌîË¾¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎËâÅÔ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡£¿·½ÉÃæ±û½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¿Í·º»ö¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¹ñºÝÈÈºá¼Ô¤ä¥ä¥¯¥¶¡¢¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÌ¿¤¬¤±¤ÎÆ®¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤ò´ê¤¦¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤Ìò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ±Ç²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡È¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡É¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¸ý¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´¶¾ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¯¥º¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¡ÈºÇ°¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¡É¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÇÒ¸«¤·¡¢¥Þ¡¦¥½¥¯¥È·º»ö¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢»ä¼«¿È¤â¥ô¥£¥é¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¡È°¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù¤Ç¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¶¸µ¤Åª¤«¤ÄÇË²õÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌò¤¬¼«Á³¤È´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¾å¤¯¤ó¤âÈó¾ï¤ËÇ®¤¯Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¿å¾å¹±»Ê¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤é¡ÖTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡×½Ð±é·èÄê
¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·½ÉÃæ±û½ð¤Î¡ÈÄ¶¡ÉÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ë¡¼¥¡¼·º»ö¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ»ÍÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼ê¤¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿å¾å¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿å¾å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆü´Ú·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤ÇºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦Â¼ÅÄÏ¡»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡Ê2011¡¿EX¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ê¡»Î¡£¶áÇ¯¤Ï¼«¿È¤Î¸ì³Ø¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØTHE HEAD¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¥¼¥ê¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Netflix¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡»Î¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ËÜºî¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¶²¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂ¼ÅÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¥®¥¸¥å¥ó¡£°Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2020¡Á21¡Ë¤ä¡¢¡Ø7¿Í¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2023¡Á24¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤¿¤½¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿±éµ»¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°Ìò¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥ª¥à¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥ª¥à¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡×ÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«
»Ë¾åºÇ°¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ÈºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£±ÇÁüËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¶¤Î¥·¥Þ¤Ç²¿¤ä¤Ã¤Æ¤À¥³¥é¡×¤È¶«¤Ö¡¢¿·½ÉÃæ±û½ð¤ÎÇËÅ·¹Ó·º»ö¡¢¿å¾å±é¤¸¤ëÁêÍÕ¡£ÈÈºá¼Ô¤ò¤È¤ê¤ª¤µ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÕ¤Ë·Ù»¡¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¥Û¥¹¥È¤òÁê¼ê¤ËÉ¨½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¡¢¥æ¥ó¥Û±é¤¸¤ë¥·¥¦¡£¤È¤â¤Ë°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¿·½É¤Î³¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡ÈºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¡¢Ê¡»Î±é¤¸¤ëÂ¼ÅÄ¤È¥®¥¸¥å¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥ó¤Î»Ñ¤â¡£ÍÆ¼ÏÌµ¤¯Áê¼ê¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÎö¤¯¥Õ¥ó¤ä¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ëÂ¼ÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î¶¸µ¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Ë²ó¤·½³¤ê¡¢¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆ®¤¤¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤ËÆÍ·â¤·¤Ê¤¬¤éÁë¤òÆÍ¤ÇË¤ëÁêÍÕ¤Î¾×·â¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡Æü´Ú¹çºî±Ç²è¡ÖTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡×
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬À½ºî¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎß·×Æ°°÷4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤¬ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹²½¡£¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÆü´Ú¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îº²¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸¶°Æ¤ä´ë²èÀ½ºî¤â¼ê¤¬¤±¤ë´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï¶Ã°Û¤Î4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦Àþ¤È·Ò¤¬¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌîË¾¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎËâÅÔ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡£¿·½ÉÃæ±û½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¿Í·º»ö¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¹ñºÝÈÈºá¼Ô¤ä¥ä¥¯¥¶¡¢¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÌ¿¤¬¤±¤ÎÆ®¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÁêÍÕ»ÍÏºÌò¡§¿å¾å¹±»Ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤ò´ê¤¦¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤Ìò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Á¥§¡¦¥·¥¦Ìò¡§¥æ¥ó¥Û ¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ±Ç²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡È¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡É¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¸ý¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´¶¾ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¡§¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¯¥º¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¡ÈºÇ°¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¡É¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡Â¼ÅÄÏ¡»ÊÌò¡§Ê¡»ÎÁóÂÁ¥³¥á¥ó¥È
¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÇÒ¸«¤·¡¢¥Þ¡¦¥½¥¯¥È·º»ö¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢»ä¼«¿È¤â¥ô¥£¥é¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¡È°¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù¤Ç¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¶¸µ¤Åª¤«¤ÄÇË²õÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌò¤¬¼«Á³¤È´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¾å¤¯¤ó¤âÈó¾ï¤ËÇ®¤¯Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
