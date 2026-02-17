¸µ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¡¦»ÔÀîÈþÍ¾¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¥ï¥ó¥Ô¤Ç¾Ð´é¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ²òÀâ¤ÇÈþËÆ¤¬ÏÃÂê
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦»ÔÀîÈþÍ¾¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2026Ç¯2·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö
»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢2·î13Æü¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£
2·î16Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÀï¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼·Ï¤Î¿§¹ç¤¤¤Î²ÖÊÁ¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡Á¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£