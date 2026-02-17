¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

16ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Ç½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Åì¶èÌðÅÄ¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢1³¬¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤«¤é¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É15Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Éô²°¤«¤é¤Ï80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÉô²°¤Ç°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤Æ°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£