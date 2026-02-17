È¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¤Ç¿©Âî¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¥¥à¥Á¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô8Áª¡ÁßÖ¤áÊª¡¦¼Ñ¹þ¤ß¡¦¥¹¡¼¥×¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ê¥¢¥ì¥ó¥¸
¢£¡Ú²¦Æ»¤ª¤«¤º¡ÛÌ£ÉÕ¤±¤Ï¥¥à¥Á¤À¤±¡ª ÀäÉÊ´ÊÃ±ÆÚ¥¥à¥ÁßÖ¤á
ÄêÈÖ¤ÎÆÚ¥¥à¥Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤º¡£¶ñºà¤ò¥´¥ÞÌý¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¥¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥é¤ÏºÇ¸å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¡¢ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥·¥Ô¤ÎÌîºÚ¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¶Ì¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡ý¡£
¢£¡Ú»Ý¤ß¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡Û¥¥à¥Á¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô7Áª
¥µ¥Ð¤Î¥¥à¥Á¼Ñ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄíÎÁÍý¡£¥µ¥Ð´Ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥´¥ÞÌý¤Ç·Ú¤¯ßÖ¤á¤¿¥¥à¥Á¤ËÌÚÌÊÆ¦Éå¡¦¥µ¥Ð´Ì¡¦Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é´°À®¡£¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤À¤·½Á¤«¿å¤òÂ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¥Ý¥«¥Ý¥«¤È²¹¤Þ¤ë¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¡£»ÀÌ£¤È»Ý¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÈ¤¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£È¾½ÏÍñ¤ÈÆ¦Éå¤¬¥¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿É¤µ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â°Â¿´¡£Íñ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁ´ÂÎ¤Ë²ó¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
½Õ±«¥¹¡¼¥×¤ËÇòºÚ¥¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³ú¤ß±þ¤¨¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¤ªÊ¢¤ò¤Û¤ÉÎÉ¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½Õ±«¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌá¤·Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ñ»Ò¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÆé¤Ç¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¤Ç´°À®¤Î¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¡£ºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢¤È¤¤É¤º®¤¼¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤ª¤«¤º¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥à¥Á¤äÆÚ¥Ð¥é¤Î»Ý¤ß¤Ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¼Ñ¹þ¤ó¤À¸å¤Ë»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤ÆÎä¤ä¤¹¤È¤è¤êÌ£¤¬¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
Ç¼Æ¦¡Ü¥¥à¥Á¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ë¤âÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¤ÎÐ§ÎÁÍý¡£¾å¤Ë¤Î¤»¤¿²¹ÀôÍñ¤ò¥Û¥í¥Û¥í¤ËÊø¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¥È¥í¥Ã¤È¤·¤¿ÍÈ¤²¾Æ¤¥Ê¥¹¤¬¡¢ÆÚÆù¤È¥¥à¥Á¤Î»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¤Ã¤ÆÈþÌ£¡£ÍÈ¤²¾Æ¤¥Ê¥¹¤Ï¡¢Ç®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÚÆù¤Ë¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥à¥Á¤À¤±¤ÇÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥¿¥³¡¦¥¥à¥Á¡¦¥¥å¥¦¥ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤¬Ê£»¨¤Ë¤«¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Ä¤´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª ¥·¥ç¥¦¥¬¤¬¸ú¤¤¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î1ÉÊ¤ä¡¢È¤µÙ¤á¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö
ÎäÂ¢¸Ë¤Î±ü¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»ÀÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥à¥Á¡£¡Ö¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢°·¤¤¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ë»È¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¡£È¯¹Ú¤¬¿Ê¤ó¤À¥¥à¥Á¤Ï»ÀÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ý¤ß¤â¥°¥Ã¤È¿¼¤Þ¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ë¥³¥¯¤È±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ßÖ¤áÊª¤Ë²Ã¤¨¤ì¤Ð¹á¤Ð¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¥¹¡¼¥×¤äÍñ¤È¤¸¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢³Ñ¤Î¼è¤ì¤¿»ÀÌ£¤¬Á´ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥à¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Lily-bono)
