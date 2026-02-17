ÌîÅç·ò»ù¡¢²¬ËÜ¿®É§¤é¿Íµ¤À¼Í¥11¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡¡°æ¾åÏÂÉ§±é½Ð¡ØÏ¯ÆÉ²ñ»Íµ¨¥·¥ê¡¼¥º Åß ¹âÌîÀ»¡Ù¤ÎÃåÊª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡2·î28Æü¡¢3·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¯¥é¥ÖeX ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢°æ¾åÏÂÉ§±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ØÏ¯ÆÉ²ñ»Íµ¨¥·¥ê¡¼¥º Åß ¹âÌîÀ»¡Ù¤Î½Ð±éÀ¼Í¥11¿Í¤ÎÃåÊª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Õ¡¢²Æ¡¢½©¡¢Åß¤Î4¸ø±é¤ò¾å±é¤¹¤ë¡ØÏ¯ÆÉ²ñ»Íµ¨¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡£Àô¶À²Ö¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ö¹âÌîÀ»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢ºî²È¤Î´¶À¤Ê¤É²»¤Ç´¶¤¸¤ëÇ»Ì©¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð±éÀ¼Í¥¤Ï°¤ÉôÆØ¡¢ÀÐÃ«½Õµ®¡¢°æ¾å¡¢±ºÏÂ´õ¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢³á¸¶³Ù¿Í¡¢·§Ã«·òÂÀÏº¡¢KENN¡¢ÅÄ´ÝÆÆ»Ö¡¢Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â¡¢ÌîÅç·ò»ù¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡£°æ¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»¡¦¾ÈÌÀ¡¦±é½Ð¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÌò¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈüÇÊÁÕ¼Ô¤ÎÇÏ¾ì°ì²Å¤¬Ï¯ÆÉ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸±éÁÕ¡£ÈüÇÊ¤ÎÆÈÆÃ¤Î²»¿§¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¡Ëè²ó¹¥É¾¤Î¤ªÃã¡¦ÏÂ²Û»Ò¡¦°æ¾å¤ÎÏÂÉ§¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ªÉÊ½ñ¤ÉÕ¥«¥Õ¥§¥·¡¼¥È¡Ê2¿ÍÌ¾ÀÊ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î±§¼£¶ÌÏª¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÎÐÃãŽ¢¶ÌÅÆŽ£¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÁÏ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡Ömeiji THE Cacao meets¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Åß¸ø±é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾åÀ¸²Û»Ò¡Ö²â¡× ¡ÊÀ½ºî¡¿Äó¶¡¡§±ÛÇµÀãËÜÊÞÂçÏÂ²°¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¡£meiji THE Cacao¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥«¥«¥ª¥é¥Æ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÏÂ²Û»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇÛÌò°ìÍ÷
¸ì¤ê¡Ê1¡ËÏ·ÁÎ¡¦¼ãÁÎ ¡Ê2¡Ë»ä¡¦ÌôÇä¤ê¡¦É´À«¡¦¾¯Ç¯¡¦¿Æ¿Î ¡Ê3¡ËÃãÅ¹¤Î½÷¡¦É´À«¡¦½÷¡¦½É²°¤Î¿Æ¿Î
2·î28Æü(ÅÚ) 1Éô ¸ì¤ê¡Ê1¡Ë°æ¾åÏÂÉ§ ¡Ê2¡ËÅÄ´ÝÆÆ»Ö ¡Ê3¡ËÀÐÃ«½Õµ®
2·î28Æü(ÅÚ) 2Éô ¸ì¤ê¡Ê1¡Ë±ºÏÂ´õ ¡Ê2¡Ë³á¸¶³Ù¿Í ¡Ê3¡ËÌîÅç·ò»ù
3·î1Æü(Æü) 1Éô ¸ì¤ê¡Ê1¡Ë°¤ÉôÆØ ¡Ê2¡Ë·§Ã«·òÂÀÏº ¡Ê3¡ËKENN
3·î1Æü(Æü) 2Éô ¸ì¤ê¡Ê1¡Ë²¬ËÜ¿®É§ ¡Ê2¡ËÃæß·¤Þ¤µ¤È¤â ¡Ê3¡Ë°æ¾åÏÂÉ§
