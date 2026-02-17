¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ç¥Ã¥«¡¼¡ÙÂ¼»³Í¥¹á¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¯
¡¡2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ç¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤ò¹¤²¤¿Â¼»³Í¥¹á¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ªÉ½»æ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ê¤³
¡¡Æ±»ï½é»£¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤¬±ð¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¡¢¶¶ËÜÍüºÚ¡¢À®³¤Í¼Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡¢Æî¶×Æà¡¢Æî±À¤ë¤¤¡¢Benjamin¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢ÁêÂôºÚ¡¹»Ò¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
