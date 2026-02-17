¸µÝ°ºä46º£ÀôÍ¤Í£¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÁÔÀä¤ÊÈ¿¹³´ü¡É¤ò²ó¸Ü¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¦¤Î¤â¥¢¥¦¥È¡×¡¡¸½ºß¤Ï1»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¶ìÇº¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°¦¾ðÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×
¸µÝ°ºä46¤Îº£ÀôÍ¤Í£¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Î#3¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÁÔÀä¤ÊÈ¿¹³´ü¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡#3¤Ç¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È´ë²è¡ÖÌ©Ãå¡ªÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î¥Þ¥Þ¡×¤òÊüÁ÷¡£6000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤È±Ä¶È¿¦¤Î¡ÈÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë´Å¤¤À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£±Ä¶ÈÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¸ì¤ëÊ¿Àî¤Î±Ä¶È¸½¾ì¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Ì©ÃåÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Àî¤¬¡ÖÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¿Æ»ÒÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1»ù¤ÎÊì¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤º£ÀôÍ¤Í£
¡¡Ì©ÃåVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Îº£Àô¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÊ¿Àî¤Î»Ñ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò°é¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÃí°Õ¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¥ï¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿º£Àô¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°¦¾ðÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤ÈÇº¤à¡×¡Ö100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÊ÷´ß¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ì¤Ï½Å¾É¤À¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê÷´ß¤«¤é¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£Àô¤Ï¡ÖÈ¿¹³´ü¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤Î¤â¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï²ÈÂ²¤ÎÄË¤ß¤È¤«Èá¤·¤ß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÄË¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÆÅª¤Ë¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëº£Àô¤ËÂÐ¤·¡¢Ê÷´ß¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬È¿¹³´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡Ø¥Þ¥Þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º£Àô¤Ï¡Ö²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¡Ø¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ºòÇ¯3·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£Á°¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Ë³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
