¡¡±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«Æü¤¬5·î29Æü¤Ë·èÄê¡£¼ç±é¤ò¿å¾å¹±»Ê¤¬Ì³¤á¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎß·×Æ°°÷4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯À½ºî¡¦¼ç±é¤Î¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥êー¥º¤ËÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¿·½ÉÃæ±û½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¿Í·º»ö¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¹ñºÝÈÈºá¼Ô¤ä¥ä¥¯¥¶¡¢¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÌ¿¤¬¤±¤ÎÆ®¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿»°ÅèÎ¶Ï¯¤¬ÆâÅÄ¤È¶¦¤ËµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎËâÅÔ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¡£¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¸ª¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÊâ¤¯¥¢¥Õ¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤½¤ÎÃË¤Ï¡¢¿·½É½ð¤Î¥ëー¥ー·º»ö¡¦Áê¾ì»ÍÏº¡£²ÎÉñ´ìÄ®À¸¤Þ¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÄ®°é¤Á¤ÎÁêÍÕ¤Ï¡¢¸µÂ²Ä¹¤ÇÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤µ¤È·ì¤Îµ¤¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÌäÂê¤Ð¤«¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤ÎÂ¼ÅÄÏ¡»Ê¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ·Ù»¡Ä£¤Î¥¨ー¥¹·º»ö¥Á¥§¡¦¥·¥¦¤¬¿·½É½ð¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿½éÆü¤«¤é¡¢¸ß¤¤¤ËÁêÍÆ¤ì¤º°ì¿§Â¨È¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼ÅÄ¤¿¤Á¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë±½¤¬¤¢¤ê¡¢Â¨ÀÊ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¦Æ±ÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÉðÆ®ÇÉ¥ä¥¯¥¶¤È²ÎÉñ´ìÄ®ºÇÂç¤Î¥Û¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤ÎÂç¹³Áè¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¡¢¤½¤³¤ËÂ¼ÅÄ¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿å¾å¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·½ÉÃæ±û½ð¤Î¥ëー¥ー·º»ö¡¦ÁêÍÕ»ÍÏº¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬ÁêÍÕ¤Î¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¥¯ー¥ë¤Ê´Ú¹ñ¤Î¥¨¥êー¥È·º»ö¥Á¥§¡¦¥·¥¦Ìò¡¢Ê¡»Î¤¬Æü´Ú·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤ÇºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦Â¼ÅÄÏ¡»ÊÌò¡¢¥®¥¸¥å¥ó¤¬Â¼ÅÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ë¾åºÇ°¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ÈºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¡£±ÇÁüËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Î¥·¥Þ¤Ç²¿¤ä¤Ã¤Æ¤À¥³¥é¡×¤È¶«¤Ö¿·½ÉÃæ±û½ð¤ÎÇËÅ·¹Ó·º»ö¡¦ÁêÍÕ»ÍÏº¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¡£ÈÈºá¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÕ¤Ë·Ù»¡¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¥Û¥¹¥È¤òÁê¼ê¤ËÉ¨½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¨¥êー¥È·º»ö¡¦¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡Ê¥æ¥ó¥Û¡Ë¡£¤È¤â¤Ë°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¿·½É¤Î³¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡ÈºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ëÂ¼ÅÄÏ¡»Ê¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤È¥¥à¡¦¥Õ¥ó¡Ê¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£ÍÆ¼ÏÌµ¤¯Áê¼ê¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÎö¤¯¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤ä¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ëÂ¼ÅÄÏ¡»Ê¤Î»Ñ¤Ë¥ëー¥ëÌµÍÑ¤Î¶¸µ¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Ë²ó¤·½³¤ê¡¢¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆ®¤¤¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤¬¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤ËÆÍ·â¤·¤Ê¤¬¤éÁë¤òÆÍ¤ÇË¤ëÁêÍÕ»ÍÏº¤Î¾×·â¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¿å¾å¹±»Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥·¥êー¥º²½¤ò´ê¤¦¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤Ìò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë
ÆüËÜ±Ç²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡È¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡É¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¸ý¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´¶¾ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¯¥º¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¡ÈºÇ°¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¡É¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ê¡»ÎÁóÂÁ
マ・ドンソクさん主演の『犯罪都市』シリーズを拝見し、マ・ソクト刑事が作品全体の重さを牽引している一方で、各作品に登場するヴィランの存在がとても魅力的であることに気づきました。今回、私自身もヴィランという役どころを演じるにあたり、その「悪」の意味を深く考えながら臨んだつもりです。特に、『犯罪都市 THE ROUNDUP』でのソン・ソックさんの狂気的かつ破壊的な存在感は、アクションシーンなどにおいて大いに参考にしました。内田英治監督率いる現場は、とても熱量が高く、かつ柔らかで、その世界に立っているだけで役が自然と完成されていくような感覚がありました。洗練されたスタッフ陣、そして多くのエキストラの皆さまのご協力もあり、日本映画ではこれまでに見たことのないスケールの映像になっていると思います。水上くんも非常に熱く役に向き合っておられ、拳を交える シーンでは、まさに火花が飛び散るような緊張感がありました。現場ではマ・ドンソクさんから励ましのお言葉もいただき、大変光栄でした。ぜひ劇場で『TOKYO BURST-犯罪都市-』を体感していただけたら嬉しいです。