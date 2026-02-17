»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÀï¤¦Á°¤Ë¡È½ªÀï¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ÄWBCÁá´üÇÔÂàÂ³¤¯´Ú¹ñ¤¬¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡Ö°Ì´¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡×
WBC¤ÇÄ¾¶á3Âç²ñÏ¢Â³1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂàÃæ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤Î½éÀï¤Ç¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢WBC¤Ï±É¸÷¤Î½Ö´Ö¤È¶þ¿«¤Î½Ö´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂç²ñ¤À¡£2006Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î3Âç²ñ¡Ê2013Ç¯¡¢2017Ç¯¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤È¤¤¤¦¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë´Ú¹ñ¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤È¤È¤â¤Ë¥×¡¼¥ëC¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ü¤±¤ÐÆ±°ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£
Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤ÊÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤¬¡¢2024Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12Í¥¾¡¹ñ¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÎÇÔÀï¤Ç»ö¼Â¾å1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¸ß¤¤¤Ë¤«¤ß¹ç¤¤¡¢¡È¾ì¹ç¤Î¿ô¡É¤Î·×»»¤¬¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¶áÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¾ï¤Ë½éÀï¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¿¡£2013Ç¯¤ÏÂæÏÑ¡¦ÂæÃæ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë0-5¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢2017Ç¯¤ÏËÜµòÃÏ¥½¥¦¥ë¤Î¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2023Ç¯Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÇ·âÀï¤ÎËö7-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
´ñ¤·¤¯¤â¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Ç´Ú¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢½éÀï¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤¤¤¯¤é¶¯Ä´¤·¤Æ¤â¤·²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥ëºÇ¼å¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Á¥§¥³¤È½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤È¥Á¥§¥³¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤âÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤¬7-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï2ÅÙ¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç´Ú¹ñ¤¬3-0¡¢11-1¤È¤¤¤º¤ì¤â´°¾¡¤·¤¿¡£ÀïÎÏ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤â´Ú¹ñ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥Á¥§¥³¤â´Ú¹ñ¤ÈÆ±¤¸Æü¤ËWBCºÇ½ª¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹çÅö»þ¤Ë¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼5¡Á6¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤ËÍè¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï0¿Í¤À¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï1¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥Æ¥ê¥ó¡¦¥Ð¥Ö¥é¡Ê¸µ¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×¡Ê¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥³¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿±¦ÏÓÅê¼ê¥ª¥ó¥É¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¤À¡£¥µ¥È¥ê¥¢¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¤â¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥Á¥§¥³¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÁªÄê¤·¤¿WBC¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´20¥«¹ñÃæ19°Ì¤È¤µ¤ì¡¢20°Ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤È¤â¤ËºÇ¼å¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌýÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£
´Ú¹ñ¤¬Ä¹Ç¯¤ÎWBC³«ËëÀï¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¸þ¤«¤¨¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë