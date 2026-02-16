¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¡×È¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¤¯¤âËì²¼½Ð·ìÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤êÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆâ²Ê¼À´µ¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢¹³²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¡×¤È¤Ï¡©
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤ÏÉÝ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¡¢È¯¾É¤·¤¿¿Í¤Î3Ê¬¤Î£±¤Ï»àË´¤·¡¢3Ê¬¤Î£±¤Ï²¿¤é¤«¤Î¸å°ä¾É¤¬À¸¤¸¡¢»Ä¤ê¤Î3Ê¬¤Î£±¤Î¿Í¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÊÑ¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª½÷À¤ËÂ¿¤á¤Ç¡¢40ºÐ°Ê¹ß¤ËÂ¿¤¯¡¢²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÈ¯¾É¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇ¾¤ÎÆ°Ì®¤Ë¤Ç¤¤¿¥³¥Ö¡ÊÇ¾Æ°Ì®áî¡Ë¤ÎÇËÎö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÍ½ËÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ìÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª
Á°½Ò¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¹â·ì°µ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï±öÊ¬¤¬Â¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹
¤³¤ì¤Ï¡¢¿©±ö¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ê²á¤®¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿©±ö¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù²á¤®¡¦°û¤ß²á¤®¡¢ÈîËþ¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÍÎà¤ä½ÁÊª
ÌÍÎà¤ä½ÁÊª¤Ï¡¢1Æü1ÇÕ¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¡¢½Ð½Á¤äÌÍ¤Ä¤æ¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥éー¥á¥ó¤Î½Ð½Á¤Ë¤Ï±öÊ¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥éー¥á¥ó1¿ÍÁ°¤Ë±öÊ¬¤Ï6～7gÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Á¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±öÊ¬¤ÎÀÝ¼è¤Ï1-2g¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌ£Á¹½Á¤ä¥¹ー¥×¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ½Á¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç±öÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤Ï¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³°¿©¡¦ÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö
³°¿©¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿©¤È¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄê¿©¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌ£Á¹½Á¤Ï¶ñ¤À¤±¿©¤Ù¤Æ½Á¤Ï»Ä¤¹¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÑ¼Ñ¤äÄÒÊª¤ÏÁ´Éô¿©¤ÙÀÚ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´³Êª¡¢Îý¤êÀ½ÉÊ¡¢Æù²Ã¹©ÉÊ¡Ê¥Ï¥à¤ä¥½ー¥»ー¥¸¡Ë¤Ê¤É¤Ï¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¤ä¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çºÚ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¾ßÌý¡¢¥½ー¥¹¤Ê¤É¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â¾¯ÎÌ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤È±öÊ¬¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À®Ê¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±öÊ¬¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÎÌ¤Î°û¼ò¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï·ì°µ¤Î¾å¾º¤Ë´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£°û¼ò¤¹¤ëºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ï±öÊ¬¤ä¥«¥í¥êー¤¬²á¾ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â·ì°µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤Ê°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Îµ¡Ç½¤â°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ß¤¹¤®¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÎÍ½ËÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÎÍ½ËÉË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÎÍ½ËÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿Æ°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¹â·ì°µ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò½µ3²ó°Ê¾å¡¢30Ê¬´ÖÄøÅÙ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ö³Ø¸¦µæ¤«¤éÌ¤ÇËÎöÇ¾Æ°Ì®áî¤¬ÇËÎö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÍ×°ø¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì°µ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢½÷À¡¢ÆüËÜ¿Í¡¢µÊ±ì¼Ô¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ë¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¿Í¼ï¤ä°äÅÁÅª¤ÊÇØ·Ê¡¢ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤äµÊ±ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ÎÃæ¤ÇÅØÎÏ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À®¿Í¤Ç¤ÏÇ¾Æ°Ì®áî¤¬¡¢¾®»ù¤Ç¤ÏÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¤¬Â¿¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÀèÅ·Åª¤ÊÌäÂê¤ä¿Í¼ï¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Í×°ø¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¤ËÇ¾Æ°Ì®áî¤Ç¤Ï·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ä¶Ø±ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇËÎöÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤ÊÇ¾¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤äÄê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤Ê¤É¤Î½¬´·¤â¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÎÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼è¤ì¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¹â·ì°µ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤Î¤ß¤Î¾Ò²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¾¤Îµ»ö¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ËÌòÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¾¿À·Ð²Ê¤ÎÉÂµ¤Ç¾Æ°Ì®áî
Ç¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á
Ç¾Æ°ÀÅÌ®áñ
Ç¾Æ°Ì®²òÎ¥Ç¾½Ð·ì
³°½ýÀ¤¯¤âËì²¼½Ð·ìÇ¾ºÃ½ý
Æâ²Ê¤ÎÉÂµ¤¹â·ì°µ
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ò¤Ï¤¸¤áÇ¾·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹â·ì°µ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â·ì°µ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤ä°²½Í½ËÉ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ç¾Æ°Ì®áî¤äÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¤Ê¤É¤Î°Û¾ï·ì´É¤ÏÇ¾¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤Æ¬ÄËÓÒÅÇÅÇ¤µ¤
°Õ¼±¾ã³²
¼êÂ¤ÎËãáã¤±¤¤¤ì¤ó
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¿¤é¤«¤ÎÇ¾¤ÎÉÂµ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
