¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè1Æü ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥¬¥ê¥ó vs ¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î23Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥¬¥ê¥ó] 0 - 2 [¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥¬¥ê¥ó¤È¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¤¬7-5¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-17 06:42:06 ¹¹¿·