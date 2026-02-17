¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè1Æü ¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥« vs ¥í¥Þ¥ó ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹ ¥Ö¥ë¥Á¥ã¥¬ / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î22Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«] 2 - 0 [¥í¥Þ¥ó ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹ ¥Ö¥ë¥Á¥ã¥¬ / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«¤È¥í¥Þ¥ó ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹ ¥Ö¥ë¥Á¥ã¥¬ / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥Þ¥ë¥»¥í ¥á¥í / ¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Õ¥©¥ó¥»¥«¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-17 06:52:05 ¹¹¿·