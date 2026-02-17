¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Î°ãÏÂ´¶¤ÏÀµ¤·¤¤¡ÛÂà¿¦¤òËÉ¤°¾å»Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÅÁ¤¨Êý¡É¤È¤Ï
2Ëü¿Í¤ò¤ß¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á»á¤ÎÃø½ñ¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡¡·ë¶É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤¬´©¹Ô¡£ºä°æÉ÷ÂÀ»á¤â¡Ö³×¿·À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿Æ±½ñ¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Àî¾½»Ò¤µ¤ó¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
Éô²¼¤Ë¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉô²¼¤Ë¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1¡Á2Ç¯¤ÎS¤µ¤ó¤¬¡¢¾å»Ê¤«¤é¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¾å»Ê¤«¤é¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿S¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ãí°Õ¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤È¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Éô²¼¤¬ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢µÞ¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·Â´¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡Ö²Ö·Á¤ÎÉô½ð¡×
¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÄ¼»ÈÀî¸¶¿¿°á»á¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¡¢²Ö·Á¤ÎÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¼Ò°÷¤¬¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤ËÃÏÌ£¤Êºî¶È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êÂà¿¦´ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¸þ¤±¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡¢¿·Â´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¼¤á¤Æ¤ÎÄêÃå¤·¤Ê¤¤Éô½ð¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾å»Ê¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¡£ºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï»Å»ö¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹ü¤Î¤¢¤ë¤ä¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×
¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÂà¿¦´ê¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ä¡Ä
¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Ä¼»ÈÀî¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ï·è°Õ¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤À¿·Â´¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤¬Äã¤¤¤Þ¤ÞÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢°ìÊýÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¾å»Ê¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ùp.226¤è¤ê
¡¡¾å»Ê¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Ì¤½Ï¤Ç¡¢»ëÌî¤¬¶¹ºõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾å»Ê¤Ï¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤
¡¡¤½¤ì¤â¡Ö¤¤ß¤Ï²¿¤«´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¶¯¤¯¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡Ä¼»ÈÀî¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎS¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¾å»Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¸·¤·¤¯¸À¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸À¤¦¡×¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´Ñ»¡¤äÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óË¡¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡¡·ë¶É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£´ë¶È¤Î¹¹ðÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¦¼«¸Ê·¼È¯½ñÅù¡¢¼ÂÍÑ½ñÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¼«Ãø¤Ë¡ØÊ¸¾Ï¾åÃ£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°45¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Û½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥¿¥¯°Î¿ÍÅÁ¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡ØÄ¶¤³¤É¤â¸À¤¤¤«¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÀî¾åÅ°Ìé»á¤È¤Î¶¦Ãø Gakken¡Ë¡¢¡ØSAPIXÎ® Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¿¤Ó¤ë»Ò¤Î¼«Âð³Ø½¬Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£