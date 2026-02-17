ºë¶Ì¸©¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¶õ¤²È¤ÎÅ¬Àµ´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ï2·î13Æü¤Ë¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬Àµ´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ëPRÆ°²è¡Ö²È¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¡¢YouTube¤Îºë¶Ì¸©¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥µ¥¤¥¿¥Þ¤É¤¦¤¬¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÎð²½¤Î¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤âÍøÍÑÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤¶õ¤²È¸Í¿ô¤¬Ìó13Ëü¸Í¤ËÃ£¤·¡¢20Ç¯¤ÇÌó1.8ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿PRÆ°²è¡Ö²È¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¶õ¤²È¤Î¸½¾õ¤ä¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¸©ÆÈ¼«¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶õ¤²È´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¤¤¼Â²È¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤È²È¤ÎÌ¤Íè¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÂ©»Ò¤È¤Î¡¢Éã»Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê30ÉÃ¡Ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì2¼ï¡¢¤ª¤è¤Ó¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê15ÉÃ¡Ë¤Î¡¢·×5ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡ü¥í¥ó¥°¡¦¥·¥ç¡¼¥È¤Î·×5ËÜ
