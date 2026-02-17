A4¥µ¥¤¥º¤ÎÃÖ¤¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤ ´ÊÃ±Áàºî¤Ç²È»ö¤â¸º¤é¤»¤ë BRUNO¤ÎÅÅµ¤°µÎÏÆé¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼°µÎÏ¥¯¥Ã¥«¡¼¡×¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì
¡¡BRUNO¤Ï2·î24Æü¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÊÅÅµ¤°µÎÏÆé¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼°µÎÏ¥¯¥Ã¥«¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¤Î2¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü4300±ß¡£BRUNOÄ¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ëÅÅµ¤°µÎÏÆé¡£A4Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÀßÃÖ¤Ç¤¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏW225¡ßH280¡ßD240mm¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ç¡¢¿¿ï«Ä´¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¥Õ¥¿¤Ï¼«Î©¼°¤ÇÄ´ÍýÃæ¤Ç¤âÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÊ¬²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£
¡¡ºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤È¡¢ÊØÍø¤ÊÍ½Ìóµ¡Ç½¤Ç¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Í½ÌóÄ´Íýµ¡Ç½¤ÏºÇÂçÌó12»þ´Ö¤Ç¡¢¼«Æ°ÊÝ²¹µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°µÎÏÄ´Íý¡¢¿æÈÓÄ´Íý¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡¢Ìµ¿åÄ´Íý¡¢¾ø¤·Ä´Íý¡¢Äã²¹Ä´Íý¡¢¥¹¥í¡¼Ä´Íý¡¢È¯¹ÚÄ´Íý¡¢¥Ù¥¤¥¯¤Î9¼ïÎà¤ÎÄ´Íý¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼ºî¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£ËÜÂÎ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¡ÖÆÚ³Ñ¼Ñ¡×¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¡Ö¿æÈÓ¡×¤ÎÄêÈÖ4¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö³Ú¡¹¥á¥Ë¥å¡¼¡×¥Ü¥¿¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÏÌó28Ê¬¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¤¢¤¬¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ç»È¤¨¤ëÌó50¼ïÎà¤ÎÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢BRUNO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡ü¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡¡Í½ÌóÄ´Íý¤Ç»Å»öµ¢¤ê¤Î²È»ö¤¬¸º¤é¤»¤ë¡ª
