49ºÐ¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡¢¡È¸«Ç¼¤á¡É¤Î¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¡¢½÷¿À¤¤¤¿¤è¡×¡Ö²£´éÈþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¸«Ç¼¤á¡É¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áµ÷Î¥¤Ç¤â¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ä¡È¸«Ç¼¤á¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿À¥¸ÍÄ«¹á
¡¡À¥¸Í¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¸«Ç¼¤á ¾Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç»£±Æ¤·¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤á¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿µÇ°¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡Ö¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡õ¥«¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤¿ÌóÆó¥ö·î¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¢½÷¿À¤¤¤¿¤è¡×¡Ö²£´éÈþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²£´é±§Ãè°ì¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
