¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¤ËÊÑ¿È¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡×
¡¡2026Ç¯¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤¬·è¡£ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºî¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè¡¼¡Ù¤¬4·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÂèÆóÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ¹âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê11.7¡ó¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤«¤éÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¶â»úÅã¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò³°¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·µ¡¼´¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢´ä±ÊÍÎ¾¼¡¢ÎëÇ·½õ¡¢ÀÄÅç¿´¡¢¶âÅÄÅ¯(¤Ï¤ó¤Ë¤ã.)¡¢¶ðÌÚº¬Î´²ð¡¢º£°æÍªµ®¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î8¿Í¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¡¦°ª¤ë¤ê»Ò¡£¡Ö·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÂâ°÷¤Ç¤¹¡£G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡´±¡¦É¹ÀîÀ¿¡Ê±é¡§Í×½á¡Ë¤¬¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG3¡ä¤ÎÁõÃå¼Ô¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ª¤ë¤ê»Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG6¡ä¤òÁõÃå¤·¡¢¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëË½Áö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ý¤¬°¤¯¡¢¾¯¤·¤±¤ó¤«¤ÃÁá¤¤À³Ê¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÇ®±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦É¹ÀîÀ¿¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¤Ç¤·¤¿¡ª¾Ð
¤À¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë½Ð¤ë¡ª¤·¤«¤â·Ù»¡´±Ìò¡ª¤³¤ì¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÍ×ÁÇËþºÜ¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÁ´ÉôËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤·´¶Æ°¤Ç¤¹¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤½¤·¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥®¥È¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!!!¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!!
¢£Story
È¾Åà»à¡¢È¾¾Æ»à¨¡¨¡¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë»à¤¬¡¢1¤Ä¤Î°äÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Íý²ò¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÉÔ²ÄÇ½ÈÈºá¡É¡£·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬»ö·ï²ò·è¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤ÃË¡¢É¹ÀîÀ¿¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÉ¹ÀîÀ¿¡×¡£±¿Ì¿¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¡É¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
