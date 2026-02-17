À¤³¦¤Ç³ÈÂç¡ÖÃíÌÜ¤Î e¥¹¥Ýー¥Ä¡×Éô³èÆ°¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¹â¹»¤È¤Ï¡Ä¡¡Éô°÷Æ±»Î¤Îå«¤â¿¼¤á¤ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ì´¤È´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¸²½³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë every.¥Ûー¥×¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥à¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¹â¹»¤Î¡Öe¥¹¥Ýー¥ÄÉô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNIB news every. 2026Ç¯1·î29ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û
Ä¹ºê»Ô¤ËµîÇ¯³«¹»¤·¤¿ÄÌ¿®À©¤Î¡Ö¤³¤³¤íºéÎÉ¹â¹»¡×¡£
Êü²Ý¸å¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢"¥²ー¥à" ¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ°·¤¦¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×ÄÌ¾Î ¡Èe¥¹¥Ýー¥Ä¡É ¤òÉô³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤³¤íºéÎÉ¹â¹» e¥¹¥Ýー¥ÄÉô ¶¶¸ý Í¥°ì¤µ¤ó(3Ç¯)¡Ë
¡Ö1¿Í¤Ç¥²ー¥à¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éô°÷Æ±»Î¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤ËÌó61²¯±ß¤À¤Ã¤¿¹ñÆâ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Î146²¯±ß¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò ¡ÈÉô³èÆ°¡É ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë³Ø¹»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï 8¹»¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤íºéÎÉ¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥²ー¥àÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó15Âæ¤òÂ·¤¨¡¢10¿Í¤ÎÉô°÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¡¢½µ3Æü¤Î¥Úー¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤³¤íºéÎÉ¹â¹» e¥¹¥Ýー¥ÄÉô ¿·µÜ °ìÀ²¤µ¤ó(1Ç¯)¡Ë
¡Ö¥Áー¥àÆ±»Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡×
¤³¤ÎÆü¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÂÐÀï·¿¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡ÖVALORANT¡×¡£
¹¶·â¤ÈËÉ±Ò¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¤¡¢¹¶·âÂ¦¤ÏÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÇúÃÆ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÇúÇË¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£
°ìÊý¤ÎËÉ±ÒÂ¦¤Ï¡¢ÇúÇË¤ÎÁË»ß¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¤ò¶¥µ»¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¤ß¤¨¤ë¤È¡¢¸ÜÌä¤ÎÁ°¸¶ ÈþÊâ¶µÍ¡¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤³¤íºéÎÉ¹â¹» Á°¸¶ ÈþÊâ¶µÍ¡¡Ë
¡Ö³Ø¹»¤È¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÊÌ¤Îµï¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¥²ー¥à¤¬¹¥¤¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Éô³è¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉô³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éô°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤«¤éÍ§¿Í´Ø·¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë³ØÇ¯¤Ë¤È¡¢Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸ÅÌ¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¡×
ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë3Ç¯À¸¤Î¶¶¸ý Í¥°ì¤µ¤ó¤â¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤³¤³¤íºéÎÉ¹â¹» e¥¹¥Ýー¥ÄÉô ¶¶¸ý Í¥°ì¤µ¤ó(3Ç¯)¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä·ÑÂ³ÎÏ¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê3Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Éô³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹â¹»À¸³è¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Éô³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³ØÇ¯¤òÌä¤ï¤º¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´Ø·¸Éý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
À¤³¦Ãæ¤ÇÇ®¤¬¹â¤Þ¤ë¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
