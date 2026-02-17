¡Ø¥¢¥®¥È-Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè-¡Ù¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¤¬ÅÐ¾ì¡¡G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG6¡ä¤òÁõÃå¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë
¡¡2026Ç¯¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤¬·è¡£ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºî¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥®¥È-Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè-¡Ù¤¬4·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÂèÆóÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¤ÎÊÑ¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ¹âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê11.7¡ó¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤«¤éÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¶â»úÅã¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò³°¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·µ¡¼´¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢´ä±ÊÍÎ¾¼¡¢ÎëÇ·½õ¡¢ÀÄÅç¿´¡¢¶âÅÄÅ¯(¤Ï¤ó¤Ë¤ã.)¡¢¶ðÌÚº¬Î´²ð¡¢º£°æÍªµ®¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î8¿Í¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¡¦°ª¤ë¤ê»Ò¡£¡Ö·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÂâ°÷¤Ç¤¹¡£G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡´±¡¦É¹ÀîÀ¿¡Ê±é¡§Í×½á¡Ë¤¬¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG3¡ä¤ÎÁõÃå¼Ô¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ª¤ë¤ê»Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG6¡ä¤òÁõÃå¤·¡¢¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëË½Áö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£³¹¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Î4¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¸¥åÌò¤Ë´ä±ÊÍÎ¾¼¡Ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡Ù¡Ë¡¢µ´Æ¬Ìò¤ËÎëÇ·½õ¡Ê¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¡Ë¡¢½ÂÀîÌò¤ËÀÄÅç¿´¡Ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ë¡¢Â®¸«Ìò¤Ë¶âÅÄÅ¯¡Ê¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¦¹õÃ«Ìò¤Ëº£°æÍªµ®¡Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ë¡¢É¹Àî¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤Î¼ü¿Í¡¦Âç»³Ìò¤Ë¶ðÌÚº¬Î´²ð¡Ê¡Ø¶âÈ±¡Ù¡Ë¡¢ËÌÛê¡Ê»³ºê½á¡Ë¤Î¸µº§Ìó¼Ô¡¦¤«¤¹¤ßÌò¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊ±¤·¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Story
È¾Åà»à¡¢È¾¾Æ»à¨¡¨¡¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë»à¤¬¡¢1¤Ä¤Î°äÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Íý²ò¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÉÔ²ÄÇ½ÈÈºá¡É¡£·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬»ö·ï²ò·è¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤ÃË¡¢É¹ÀîÀ¿¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÉ¹ÀîÀ¿¡×¡£±¿Ì¿¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¡É¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
