¤¨¤Ê¤³¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¥°¥é¥Ó¥¢¡¡É÷Ï¤¾ì¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ë
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ªÉ½»æ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ê¤³
¡¡¡È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌ©²ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É±ð¤Ã¤Ý¤¤¿·¶ÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼»³Í¥¹á¡¢¶¶ËÜÍüºÚ¡¢À®³¤Í¼Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡¢Æî¶×Æà¡¢Æî±À¤ë¤¤¡¢Benjamin¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢ÁêÂôºÚ¡¹»Ò¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
