¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¥Þ¡¼¥·¥åºÌ¡õ¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ë½é½Ð±é¡¡¥·¥§¥ë¥¿¡¼¿¦°÷¤ÈÊÝ¸î¾¯½÷Ìò
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å9¡§00¡Á9¡§54¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¡Ê2·î22ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥·¥åºÌ¤È¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢²È½Ð¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÊÑ²½¡ª ¡É¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Ë´é¤òÊÑ¤¨¤Æ¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Îµ·Æ²¤Î½Ð¸½¤È100²¯±ß¶¯Ã¥·×²è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁáÀ¥¤Ëµ¿¤¤¤¬¤«¤«¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µ·Æ²¤ÈÁáÀ¥¤È¤¤¤¦¡ÈÆó¿Í¤Îµ·Æ²¡É¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥·¥å¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¡Ö¤·¤§¤ë¤¿¡¼¡×¤Î¿¦°÷¡¦¥¢¥ª¥¤¡£Åß¶¶¤ä¥Þ¥Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢²È½Ð¤ò¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊÝ¸î¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¡£¥Þ¡¼¥·¥å¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿Í´ÖÌÏÍÍ¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÎ¢ÀÚ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÆüÍË·à¾ì¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ß¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£ÈÈºá¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤è¤«¤é¤Ì»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤È¤Ê¤¯»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡Ö¤·¤§¤ë¤¿¡¼¡×¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î1¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆæ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤ëÌÌÇò¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¾¯¤·ÇÉ¼ê¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊª¤Îµ·Æ²¤òÄÉ¤¦¤¿¤áÁáÀ¥¤È¹¬¸å°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¹çÏ»ÏË¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëµðÂç¤Ê°Ç¤ÎÁÈ¿¥¤ËÇ÷¤ë¡£¸°¤ò°®¤ëÅß¶¶¹Ò¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£100²¯±ß»ö·ï¤È²Æ³¤»¦³²»ö·ï¤Ë¿·»ö¼Â¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
