¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÄÌÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡1990Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÈÖÁÈ35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿Ì¾Êª´ë²è¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¡£°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô¤¬¥²¥¹¥È¤ËÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡¢ÄÌ¾ï¤Ï50¿Í¤Î¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ200¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¡¢MC¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä´ÑÍ÷¼Ô¤¿¤Á¡£¡Ö¿¼¥¥ç¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿¼ÅÄ¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÄ¾µå¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï200¿Í¤¬BGM¤Ë¤Î¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¿¼ÅÄ¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£´ÑÍ÷¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö°ìÈÖ¿´¤¬°Â¤é¤°½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¿¼ÅÄ¤Ï°¦¸¤2É¤¤È²á¤´¤¹Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Î°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¤Ñ¤Ô¤×¤Ú¥Ý¥Ã¥±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë!?¡×¤ÈÆóÅÙÊ¹¤¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤¦1É¤¤Î°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÂØ¤¨²Î¤Ç¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ°¦¸¤¤Î°¦¾Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à»Ñ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬27¥»¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÄÌÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¼ÅÄ¤Î¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤ë¿¿Áê¤ò½é¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¿¼ÅÄ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
