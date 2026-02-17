¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î²÷µó¤Ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¹æµã¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡×¡¡²áµî¤ËÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤Ç¥½¥Á¸ÞÎØ½Ð¾ì
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè11Æü¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ê¥Õ¥Èµ»¤ò4ËÜÆþ¤ì¤¿¹½À®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î158.13ÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¡£¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç»°±º¤ÏÀä¶«¤·¡¢ÌÚ¸¶¤âÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ´¿´î¤·¤¿¡£¹ç·×ÅÀ¤Î231.24ÅÀ¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢À¤³¦ÎòÂå5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¤Ï73.11ÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î5°ÌÈ¯¿Ê¡£¥ê¥Õ¥È¤¬Íð¤ì¤ÆÂç¤¤¯¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±éµ»Ä¾¸å¡¢ÌÚ¸¶¤ÏÉ¹¾å¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿2012Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥Ú¥¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î2¿Í¤À¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤ÍÍ¤¬¤Ê¤¤¡£µ»1¤Ä¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤äÉ½¾ð¡£¤³¤Î2¿Í¤«¤é½Ð¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²÷µó¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯1·î¤ËÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£