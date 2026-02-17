±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡õ¿·±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬5·î29Æü¤Ë·èÄê¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¤é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿å¾å¹±»Ê¡õ¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¤é±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¿å¾å¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·½ÉÃæ±û½ð¤Î¡ÈÄ¶¡ÉÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ë¡¼¥¡¼·º»ö¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ»ÍÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥ó¥Û¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤Î¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥·¥¦¤ò±é¤¸¤ë¡£¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¡¢Æü´Ú·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤ÇºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¢Â¼ÅÄÏ¡»Ê¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ËÜºî¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£Ê¡»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¥ô¥£¥é¥ó¡£ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¶²¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤¬¡¢Â¼ÅÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£ÆüËÜºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥ª¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Î±ÇÁüËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Î¥·¥Þ¤Ç²¿¤ä¤Ã¤Æ¤À¥³¥é¡×¤È¶«¤ÖÁêÍÕ¡Ê¿å¾å¡Ë¡£ÈÈºá¼Ô¤ò¤È¤ê¤ª¤µ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÕ¤Ë·Ù»¡¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¥Û¥¹¥È¤òÁê¼ê¤ËÉ¨½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡Ê¥æ¥ó¥Û¡Ë¡£¤È¤â¤Ë°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹²½¤·¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îº²¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£»á¤¬´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡ü¿å¾å¹±»Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤ò´ê¤¦¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤Ìò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë
ÆüËÜ±Ç²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡È¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡É¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¸ý¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´¶¾ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¯¥º¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¡ÈºÇ°¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¡É¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÊ¡»ÎÁóÂÁ
¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÇÒ¸«¤·¡¢¥Þ¡¦¥½¥¯¥È·º»ö¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»ä¼«¿È¤â¥ô¥£¥é¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¡È°¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù¤Ç¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¶¸µ¤Åª¤«¤ÄÇË²õÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌò¤¬¼«Á³¤È´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾å¤¯¤ó¤âÈó¾ï¤ËÇ®¤¯Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿å¾å¹±»Ê¡õ¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¤é±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¿å¾å¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·½ÉÃæ±û½ð¤Î¡ÈÄ¶¡ÉÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ë¡¼¥¡¼·º»ö¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ»ÍÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¡¢Æü´Ú·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤ÇºÇ¶¸¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¢Â¼ÅÄÏ¡»Ê¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ËÜºî¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£Ê¡»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¥ô¥£¥é¥ó¡£ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¶²¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤¬¡¢Â¼ÅÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£ÆüËÜºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥ª¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Î±ÇÁüËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Î¥·¥Þ¤Ç²¿¤ä¤Ã¤Æ¤À¥³¥é¡×¤È¶«¤ÖÁêÍÕ¡Ê¿å¾å¡Ë¡£ÈÈºá¼Ô¤ò¤È¤ê¤ª¤µ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÕ¤Ë·Ù»¡¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¥Û¥¹¥È¤òÁê¼ê¤ËÉ¨½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡Ê¥æ¥ó¥Û¡Ë¡£¤È¤â¤Ë°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹²½¤·¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îº²¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£»á¤¬´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡ü¿å¾å¹±»Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¿´¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
±é¤¸¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÈà¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÈÁêÍÕ»ÍÏº¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤ò´ê¤¦¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤Ìò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë
ÆüËÜ±Ç²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð¡É¤ä¡È¾ðÇ®¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡È¥Á¥§¡¦¥·¥¦¡É¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¸ý¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´¶¾ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥Õ¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¯¥º¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¡ÈºÇ°¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¡É¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÊ¡»ÎÁóÂÁ
¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÇÒ¸«¤·¡¢¥Þ¡¦¥½¥¯¥È·º»ö¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»ä¼«¿È¤â¥ô¥£¥é¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¡È°¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù¤Ç¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¶¸µ¤Åª¤«¤ÄÇË²õÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌò¤¬¼«Á³¤È´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾å¤¯¤ó¤âÈó¾ï¤ËÇ®¤¯Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£