¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü¤Î16Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Ç2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢ÃË»Ò¤Ç14Ç¯¥½¥Á¡¢18Ç¯Ê¿¾»Î¾¸ÞÎØ¤Î±©À¸·ë¸¹¤ËÂ³¤¯ÄºÅÀ¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î»°±º¤È°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÌÚ¸¶¤Ï19Ç¯¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï7°Ì¤Ç¡¢23¡¢25Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¡Ö¶ä¡×¤Ë¹×¸¥¡£15Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç5°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç²ñ¿´¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢µÕÅ¾¤·¤¿¡£