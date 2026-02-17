¡Úº£À¾ÏÂÃË¡¡²æ¤¬Æ»17¡Û¼êÃµ¤ê¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥È¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Î»ØÆ³ÂÎÀ©
¡¡»ä¤¬´ÆÆÄ¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥È¤¬ÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤ÎÆó¿Í»°µÓÂÎÀ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤ÏÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ä²ñ¼Ò¤È¤ÎÄ´À°¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¬»Å»ö¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡ËÂè1¹æ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡Ö²¤½£¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤â¤³¤ì¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÃµ¤ê¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤Ï¸á¸å5»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¿¦¾ì¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö»Å»ö¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏÎý½¬¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ï¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂäÈø¡Ê¤¿¤¤¤Ó¡ËÎý½¬¾ì¤ÎÀ°È÷¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Îý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²þ½¤²Õ½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹©´ü¤¬ÂçÉý¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÎý½¬¾ìÃµ¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³¸ý¸©Æâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¡¢84Ç¯¤ÏÆüËÜ¥ê¡¼¥°2Éô¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö1Ç¯¤Ç1ÉôÉüµ¢¡×¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥È¤Î»ØÆ³¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡¢»ß¤á¤ë¡¢½³¤ë¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¡Ö¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÍÑ¸ì¤â¤³¤Î»þ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ã±¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÁª¼ê¤ËÅ°Äì¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¡¢¸å¡¢±¦¡¢º¸¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸ì¤â¶î»È¡£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äÎý½¬¤ÎºÇ¸å¤ËÉ¬¤º¡¢¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ê¤é¥Á¡¼¥à¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤â¤³¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÊÑ¤ï¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ï¶ìÀï¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¹Åç¤ÎÎ©ÃÏ¡£¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÀäÄº´ü¤Ç¡¢¹Åç½Ð¿È¼Ô¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÅÔ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤Ï»°É©½Å¹©¡¢¸Å²ÏÅÅ¹©¡¢ÆüÎ©¡¢ÆüËÜ¹Ý´É¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¡¢¥Õ¥¸¥¿¡¢Æü»º¡¢ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¡¢¹Åç¤ËÍè¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¹â¹»À¸¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¿¹ÊÝ°ì¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÂäÈøÎý½¬¾ì¤â¡¢²þ½¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÎý½¬´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëFW¹â¶¶¿¿°ìÏº¤äDF¿®Æ£¹îµÁ¡Ê·ò¿Î¡Ë¤é¤¬À®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£85Ç¯¤ÏÆüËÜ¥ê¡¼¥°2Éô¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢1ÉôÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áª¼ê¤âGK¥Ç¥£¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¢Á°ÀîÏÂÌé¡¢FWÅçÂî»ë¡¢DF»³À¾ÇîÊ¸¤é¤¬ÆþÃÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡þº£À¾¡¡ÏÂÃË¡Ê¤¤¤Þ¤Ë¤·¡¦¤«¤º¤ª¡Ë1941Ç¯¡Ê¾¼16¡Ë1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç»Ô½Ð¿È¤Î85ºÐ¡£¹Åç»ÔÎ©½®Æþ¹â¤«¤éÅìµþ¶µ°éÂç¡Ê¸½ÃÞÇÈÂç¡Ë¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎ¹©¶È¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡ËÆþ¤ê¡£½ÓÂ¤È¥Ï¡¼¥É¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬Éð´ï¤ÎDF¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°42»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½11»î¹ç½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î´ÆÆÄ¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ½é¤ÎGM¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÀßÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¶¯²½°Ñ°÷¡¢FC´ôÉì¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£