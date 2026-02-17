Benjamin¥Ñ¥¯¥Á¡¼(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡ý·¬ÅçÃÒµ±

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó! ¡ÁMillion Heaven Tokyo¡Á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Benjamin¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ªÉ½»æ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ê¤³

¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤³¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊJ¥«¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤¨¤Ê¤³¡¢Â¼»³Í¥¹á¡¢¶¶ËÜÍüºÚ¡¢À®³¤Í­¼Ó¡¢À®³¤Í­¼Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡¢Æî¶×Æà¡¢Æî±À¤ë¤¤¡¢ÁêÂôºÚ¡¹»Ò¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£