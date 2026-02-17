¡ÉµÞ·ã¤ÊÈþ¿Í²½¡É¤¬ÏÃÂê¡ªÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÉ×¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
ÈþÍÆ³¦¤ÎÀèÃ£¡¦£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤Ï¡ÈÊÑÂÖ¡É
¡Ö¼Â¤Ï36ºÐ¤Þ¤ÇÈþÍÆ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¡Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤â¹Ô¤«¤º¡¢¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥¸¥§¥ë¤òÅÉ¤ë¤À¤±¡£´é¤â¿ÈÂÎ¤â°ì½ï¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤ó¤ÊÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬¡ÖÈþ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡×¡ÖµÞ·ã¤ËÈþ¿ÍÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤À¡££²·î£²Æü¤Ë¤Ï¡ØÃÙºé¤ È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯ ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤ëÈþÍÆËÜ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤òÈþ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¶À¤ò¸«¤Æ¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡í¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¡í¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°é»ùÈè¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤ë¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÆ±´ü¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜµ¤¤ÇÈþÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤Ã¤Æ¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤«¤é¡ÖÈ©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯ÈþÍÆ¡×¤òÊÔ¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÅÜÞ¹¤ÎÆü¡¹¤ÏÁ°½Ð¤ÎÃø½ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼«¿È¤òË°¤À¤È¸ì¤ëÂçÂô¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤«¤é¡£¡Ö¼ñÌ£¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÈþÍÆ¤ò»Ï¤á¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡íºÇ¶á¡¢È©¤ÎÄ´»ÒÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤»Ò°é¤Æ¤ÇË»¤·¤¯¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãç´Ö¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÈþÍÆÈÖÄ¹¡É¤Ë¤â·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¡È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹·Ù»¡¡É¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ÎÏÃ¡£¡È¤³¤Î°ìÉôÊ¬¤À¤±Æù¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¡É¤È¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ú¤«¤»¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÊÑÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤éÈþÍÆÆ»¤òî²¿Ê¤¹¤ëÂçÂô¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Ï»¨»ï¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Æ±´ü¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ê38¡Ë¤äµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡Ë¤è¤ê»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÏÍî¤Á¤ëÆü¡¹¡£»öÌ³½ê¤¬¡ÈÂçÂô¤ò¤É¤¦Çä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡É¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¤À¤í¤¦¡£Âè£³»Ò¤Î½Ð»º¤«¤éÌó£³Ç¯´Ö¡¢°ìÀþ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¡£ºÃÀÞ¤ò·Ð¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ëµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤ÏÉÔÏÇ¤òÁ°¤ËÈþ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢º£¸å¤Ï½÷Í¥¶È¤Ë¤âî²¿Ê¤¹¤ë¡£
É×¤È»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤
Éüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ìò¼Ô¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉ×¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê49¡Ë¤ËÁêÃÌ¤Ï¡½¡½¡ÖÁ´Á³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¤Û¤¦¤¬·ÝÎò¡¢Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë²È¤Ç»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÃæ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´Ñ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÈþ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡íº£Æü¡¢¤¹¤´¤¤åºÎï¤À¤Í¡í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡í¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡í¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
FRIDAYÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÂô¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥·¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
²¿»ö¤Ë¤â¡ÈÁ´¤Ö¤ê¡É¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¶â¸À¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¤À¤í¤¦¡£
