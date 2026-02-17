VsÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂç´¶·ã¡ÖËÜÊª¤À¡×¡¡¥É·³26ºÐ¤¬°µÅÝ¤µ¤ì¤¿47ÉÃ¡ÖÂÎ¤Ä¤¤¬¥Ç¥«¤¯¤Æ¡×
¥Þ¥¤¥Ê¡¼±¦ÏÓ¥«¥ó¥Ý¥¹¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÂçÃ«¤È½éÂÐ·è¡Ö¤¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Í¤È¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÎ×¤ß¡¢¡Èº£µ¨½é°ÂÂÇ¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£3ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢°ÂÂÇÀ¤Ï1ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î²÷²»¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î±¦ÏÓ¥¯¥ê¥¹¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹¤Î¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò±¦Ãæ´Ö¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«ÄË¤¬¤ëÁÇ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥é¥¤¥ÖBP¤Ïº£µ¨4ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥«¥ó¥Ý¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê47ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥â¥ó¥Æ¥Ù¥í½Ð¿È¤Ç¡¢2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7½äÌÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£ºòµ¨¤Ï»±²¼2A¥¿¥ë¥µ¤Ç8¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.19¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤ÇMVPÃË¤È¤Î½éÂÐ·è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ëµå¾ì¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò3µåÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤ÏÍÞ¤¨¤ë¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤½¤ì¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ä¤¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÊÁ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë