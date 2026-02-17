¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¶â¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂçÀä»¿¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¡×¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡¡ISU¤â¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Î½Ö´Ö¡×¡¡¥Õ¥ê¡¼¾×·â¤ÎÀ¤³¦¿·
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Ë´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ç®±é¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¡£ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¡½2²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¡½2²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤â·è¤á¤¿¡£Á°Æü¤ÎSP¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¥ê¥Õ¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â·è¤Þ¤ê¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÌÚ¸¶¤ÏÃËµã¤¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ºäËÜ¤âÎÞ¡£ÆÀÅÀ¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¾×·â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢³¤³°¤«¤é¤âÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ISU¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¯¡õ¥ê¥å¥¦¥¤¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ®Êó¡£³¤³°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¹¥±¡¼¥È¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥ê¥¯¡¦¥ß¥¦¥é¡¿¥ê¥å¥¦¥¤¥Á¡¦¥¥Ï¥é¤Î¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÊÆÌ¾Êªµ¼Ô¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥¦¥©¥ó»á¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë231.24ÅÀ¡½¡½SP¤Î¥¹¥³¥¢¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë1ÁÈ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Ï¡¼¥¼¡¿¥Ü¥í¥Ç¥£¥ó¤À¤¬¡¢Èà½÷¤é¤Ï´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Î¾×·â¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼»á¤Ï¡Ö¥ß¥¦¥é¡¿¥¥Ï¥é¡¼¡¼¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¸ÞÎØ¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ÄÊ¿¾»¤Ç¤Î¥µ¥Õ¥Á¥§¥ó¥³¡¿¥Þ¥Ã¥½¤ÎÂçµÕÅ¾¥¹¥±¡¼¥È¤ò¾¯¤·Ï¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎò»ËÅª¤Ê±éµ»¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢¼Â¤Ë¸«»ö¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Æâ¤Ç²òÀâ¤Î¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«ËÜ¤Ç¤¹¡£º£¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿È¿Ì¤¤¡£Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¥¢¡¼¤µ¤ó¤â¡Ö¼Â¤Ë¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¡¢¿ë¹ÔÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½ÑÀ¡£¤½¤Î3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶ÃÃ²¤¹¤Ù¤¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦½é¤Î4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ¸¶¡£2014Ç¯¥½¥Á¤Ï¹â¶¶À®Èþ¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç18°Ì¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¤Ï¿Üºê³¤±©¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç21°Ì¡£À¤³¦¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¿¿Ùõ¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯²Æ¤Ë»°±º¤È¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤¬ÃÂÀ¸¡£2022¨¡23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀ©¤¹¤ë¡ÖÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£·ëÀ®7¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦Ì´ÉñÂæ¤Ç¡¢2¿Í¤¬¿¼¤á¤Æ¤¤¿å«¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
