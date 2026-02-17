¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¤Þ¤µ¤«ºÇ²¼°Ì¡Ä1¼¡LÆÍÇË¤ÏÀäË¾Åª¡¡»Ä¤ê3Àï¤ØµÈÂ¼¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÊÌÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÆüËÜ¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ë¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë6-9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»1¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë5¾¡4ÇÔ¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ç10¥Á¡¼¥à¤¬Á´¤Æ6»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£Í£°ì6ÀïÁ´¾¡¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¡¢4¾¡2ÇÔ¤Ç´Ú¹ñ¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬3¾¡3ÇÔ¤ÇÂ³¤¯¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤¬2¾¡4ÇÔ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÊÂ¤ó¤Ç1¾¡5ÇÔ¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î»Ä¤ê¤Ï17Æü¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Î±Ñ¹ñÀï¡¢19Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤â4¾¡5ÇÔ»ß¤Þ¤ê¡£²áµî5ÇÔ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥Ã¥×µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£»Ä¤ê3»î¹ç¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È·üÌ¿¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë