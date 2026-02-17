Ìîµå¤ÎÂç²ñÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»ÒÇ¡Ù¢ª»î¹çÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿´²¹¤Þ¤ê¡Ä¡Ø´¶Æ°¤Î·ëËö¡Ù¤¬438ËüºÆÀ¸¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤¤Ã¤ÈÍè¤ë¡×
Ìîµå¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È»ÒÇ¡ª¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»ÒÇ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¿Í²û¤Ã¤³¤¤¹ÔÆ°¤Ç¥á¥í¥á¥í¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»ÒÇ¤Î»Ñ¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç438Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ìîµå¤ÎÂç²ñÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»ÒÇ¡Ù¢ª»î¹çÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿´²¹¤Þ¤ê¡Ä¡Ø´¶Æ°¤Î·ëËö¡Ù¡Û
Ìîµå¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê@bachchan_25¡Ë¡×¤µ¤Þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ìîµå¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¡£Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤«¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢Âç²ñÌò°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÊìÇ¤ä·»ÄïÇ¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²û¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÆþ¤ë»Ñ¤â¡ª¤¹¤Ã¤«¤ê¥Áー¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅªÂ¸ºß¤Ë¡ª
Â¸µ¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ÒÇ
»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤¬°§»¢¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¡Ä
¤Ê¤ó¤È¥Ù¥ó¥Á¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Áー¥à¤ÎÊý¤¬¡¢Êá¤Þ¤¨¤Æ¥°¥íー¥Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
»î¹ç¸å¤â¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¼þ¤ê¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÊâ¤²ó¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¥Áー¥à¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡ª
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¸©Âç²ñ¤Î½éÀï¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤â¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤Ê¤ó¤È"¸©Âç²ñÍ¥¾¡"¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤â¸°¤·¤Ã¤Ý¤Î»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÒÇ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÒÇ¤ò»Ä¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»³±ü¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤êÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Û¤É¿Í²û¤Ã¤³¤¤»ÒÇ¤¬¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
¼Â¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¡¢»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Àµó¶ç¡Ö¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢º£²ó½Ð²ñ¤Ã¤¿»ÒÇ¤â°ì½ï¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª»ÒÇ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥ß¥ä¡×¤Á¤ã¤ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤»ÒÇ¤ÈÌîµå¥Áー¥à¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¡¢TikTok¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤ê¡ªÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç438Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¸½ºß¤Î¥ß¥ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ß¥ä¤Á¤ã¤ó¤Î1½µ´ÖÁ°¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê@bachchan_25¡Ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£