¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡ÙÂè7ÏÃ ¡ÈÀé½Õ¡ÉÆâÅÄÍý±û¡¢¡È¤¨¤ß¤ë¡ÉÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë
¡¡ÆâÅÄÍý±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤ÈÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬17Æü¿¼Ìë24»þ40Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßÅÄ¡ÊÀîÅçÎëÍÚ¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¨¤ß¤ë¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ÅÄ²ê°á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿Î¬Ã¥¡õÉü½²·à¡£Ä¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î»Ò¶¡¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¼»ÅÊ¡¢¾µÇ§Íßµá¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤À¤é¤±¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤ë¡È¹¬¤»Ãµ¤·¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¢£Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Àº»Ò¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿»Ê¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ï°å¼Ô¤«¤é¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Àé½Õ¡ÊÆâÅÄ¡Ë¤Ï¥Ê¥ª¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢³¤ÅÍ¡ÊISSEI¡Ë¤«¤é¤¨¤ß¤ë¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÁ°¤Î¤¨¤ß¤ë¤ÎÇ¥¿±¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·»¡¦Î´¡ÊÉÄÂåÂÙÃÏ¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿»Ê¤ÏÊì¿Æ¡Ê³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¡Ë¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤«¤éÎôÅù´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢»öÌ³°÷¤ÎÇßÅÄ¡ÊÀîÅçÎëÍÚ¡Ë¤Î²È¤ØÂ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê17Æü¤Ï¿¼Ìë24»þ40Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßÅÄ¡ÊÀîÅçÎëÍÚ¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¨¤ß¤ë¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ÅÄ²ê°á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿Î¬Ã¥¡õÉü½²·à¡£Ä¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î»Ò¶¡¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¼»ÅÊ¡¢¾µÇ§Íßµá¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤À¤é¤±¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤ë¡È¹¬¤»Ãµ¤·¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡Àº»Ò¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿»Ê¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ï°å¼Ô¤«¤é¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Àé½Õ¡ÊÆâÅÄ¡Ë¤Ï¥Ê¥ª¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢³¤ÅÍ¡ÊISSEI¡Ë¤«¤é¤¨¤ß¤ë¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÁ°¤Î¤¨¤ß¤ë¤ÎÇ¥¿±¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·»¡¦Î´¡ÊÉÄÂåÂÙÃÏ¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿»Ê¤ÏÊì¿Æ¡Ê³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¡Ë¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤«¤éÎôÅù´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢»öÌ³°÷¤ÎÇßÅÄ¡ÊÀîÅçÎëÍÚ¡Ë¤Î²È¤ØÂ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê17Æü¤Ï¿¼Ìë24»þ40Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡Ë