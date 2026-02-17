¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡ÙÂè6ÏÃ Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¤«¤Ä¤Æ°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ø
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬17Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÆîÎÉ¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡»¦¿Í»ö·ï¤Ç·»¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¼«¶¡¤·Î±ÃÖ¤µ¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¡¦Ä¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤«¤é¡È¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¿23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¡É¤ò¹ðÇò¤µ¤ì¤¿½ß°ì¡£Ä¾¿Í¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤Îºá¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Î¿´¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Æ°ÍÉ¤È³ëÆ£¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ý½Æ¤Ï·»¤¬¿¹¤Ç½¦¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ä¾¿Í¤Î¶¡½Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤Ê¤ª¿ô¡¹¤Îµ¿Ìä¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤ÆîÎÉ¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤ËÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤òÍ×ÀÁ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤ËÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²òÌÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿23Ç¯Á°¤ËÊ¶¼º¤·¤¿½Þ¿¦·Ù»¡´±¤Î·ý½Æ¡£¤½¤¦³Î¿®¤¹¤ëÆîÎÉ¤Ï¡¢½ß°ì¤ÈÄ¾¿Í¡¢¤½¤·¤ÆËüµ¨»Ò¡¢·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ò¾·½¸¤·¡¢23Ç¯Á°¤ËÈà¤é¤¬°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ø¡£´ö½Å¤â¤ÎÈëÌ©¤È±³¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤¿µ²±¤ÎÃÇÊÒ¤òÀºÌ©¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÆîÎÉ¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡»¦¿Í»ö·ï¤Ç·»¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¼«¶¡¤·Î±ÃÖ¤µ¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¡¦Ä¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤«¤é¡È¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¿23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¡É¤ò¹ðÇò¤µ¤ì¤¿½ß°ì¡£Ä¾¿Í¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤Îºá¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Î¿´¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Æ°ÍÉ¤È³ëÆ£¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ý½Æ¤Ï·»¤¬¿¹¤Ç½¦¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ä¾¿Í¤Î¶¡½Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤Ê¤ª¿ô¡¹¤Îµ¿Ìä¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤ÆîÎÉ¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤ËÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤òÍ×ÀÁ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤ËÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²òÌÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿23Ç¯Á°¤ËÊ¶¼º¤·¤¿½Þ¿¦·Ù»¡´±¤Î·ý½Æ¡£¤½¤¦³Î¿®¤¹¤ëÆîÎÉ¤Ï¡¢½ß°ì¤ÈÄ¾¿Í¡¢¤½¤·¤ÆËüµ¨»Ò¡¢·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ò¾·½¸¤·¡¢23Ç¯Á°¤ËÈà¤é¤¬°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ø¡£´ö½Å¤â¤ÎÈëÌ©¤È±³¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤¿µ²±¤ÎÃÇÊÒ¤òÀºÌ©¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£