»³Ãæ¿µ²ð¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¡ÌµÇÔ¤Î´äº´Î¼Í¤²¼¤·À¤³¦¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë£Ö£±Àï
¢¡ÊóÃÎ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦·ãÆ®¤Îµ²±¡¡Âè£±£°²ó¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡¡»»³Ãæ¿µ²ð¡Ê£Ô£Ë£Ï£±£°²ó£±Ê¬£²£¸ÉÃ¡Ë´äº´Î¼Í¤¡ü¡Ê£²£°£±£±Ç¯£³·î£µÆü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦»³Ãæ¿µ²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëµé¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Ä©Àï¼Ô¤ÎÆüËÜÆ±µé£±°Ì¡¦´äº´Î¼Í¤¡Ê¥»¥ì¥¹¡Ë¤ÏÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî¹â¤Ç£³´§¤òÃ£À®¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï£¸ÀïÁ´¾¡¡Ê£¶£Ë£Ï¡Ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡£Ä©Àï¼Ô¤ä¤äÍÍø¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï»³Ãæ¤¬ºÇ½ª£±£°²ó¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£À¤³¦Ä©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¡¢¼¡Àï¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î´äº´Àï¤À¡£°ìÊý¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿´äº´¤â±ó²ó¤ê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¾¡¼Ô¤Ë¤â¡¢ÇÔ¼Ô¤Ë¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¤Î¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡ÌµÇÔ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Æ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï¡¢£²£°£±£±Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é£²»þ´Ö¤Ç´°Çä¡£²ñ¾ì¤ÏÎ©¤¹¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤£²£³£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¶ÀïÌÜ¤Ç£·Ï¢Â³£Ë£Ï¾¡ÍøÃæ¤Î²¦¼Ô¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹â¹»£³´§¤ÎÄ©Àï¼Ô¤«¡£Î¾¿Ø±Ä¤ÎÀ¼±ç¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢£²¿Í¤Ï½é²ó¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£ÄêÀÐÄÌ¤ê¥¸¥ã¥Ö¤Îº¹¤·¹ç¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê°ÒÎÏ¤Ç¥À¥á¡½¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï´äº´¤Îº¸¤¬Åö¤¿¤ê¡¢»³Ãæ¤ÎÉ¨¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ò¸ß³Ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½ª¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡£»³Ãæ¤ÎÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡Öº¸¡×¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤È»×¤ï¤»¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÂÇ¤Ä¡££·²ó¡¢´äº´¤Î´é¤Ë¼ð¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤ë¡£ÀÄ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ¤³¤È¾®ÎÓ¾¼»Ê²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¸¥à½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÃÂÀ¸¤ò´ê¤¤¡¢Èè¤ì¤Î¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Þ¤ÊÄï»Ò¡¦´äº´¤ØÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡£²£±ºÐ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ÈÌµÇÔ¤ÎÀª¤¤¤òÉð´ï¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤À¡££¹ÀïÌÜ¤Î´äº´¤ËÂÐ¤·¡¢£²£¸ºÐ¤Î²¦¼Ô¤Ï£±£¶ÀïÌÜ¡£Ä¾ÀþÅª¤ËÆ°¤¯´äº´¤ËÂÐ¤·¡¢»³Ãæ¤ÏÁ°¸åº¸±¦¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤òºî¤ê¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢Ï¢ÂÇ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£É¬»à¤Î¥¯¥ê¥ó¥Á¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò¤·¤Î¤¤¤ÀÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºÆ³«¸å¤âÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£Æ±»þ¤ËÀÄ¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï´þ¸¢¤ò¹ð¤²¤ë¥¿¥ª¥ë¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»³Ãæ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÀÃåÎäÀÅ¤ËÀï¤¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤Ë¤â¤Î¤ò¤¤¤ï¤»¤ë¸«»ö¤Ê£Ô£Ë£Ï·à¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»³Ãæ¤Îº¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤ò°ì·â¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¡Ö¿À¤Îº¸¡×¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£²Ç¯£±£±·î£³Æü¤Î¥È¥Þ¥¹¡¦¥í¥Ï¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢£·²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡ËÀï¸å¡£´äº´Àï¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¡Ö¿À¤Îº¸¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤«¤éÌó£±£µÇ¯¡£»³Ãæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´äº´Àï¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¸¥à¤Ë¤âÀ¤³¦Ä©Àï¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£´äº´¤ÎÁ°É¾È½¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾·¤¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÉâÂÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÎËüÁ´¤Î½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÇÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»Ë¾å£²°Ì¤È¤Ê¤ë£±£²Ï¢Â³ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à²¦¼Ô¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢´äº´¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Î©¾ì¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ÇÔ¤ì¤¿´äº´¤Ï¥×¥í½é¹õÀ±¤ËºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î»î¹ç¡Ê»³ÃæÀï¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£»³Ãæ¤ÎÀ¤³¦Ã¥¼è¤«¤é£µÇ¯£±£°¤«·î¸å¤Î£±£·Ç¯£¹·î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¾®¹ñ°ÊºÜ¤òÇË¤ê£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÇÔ¤ìÌµ´§¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£±£¹Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï»ÃÄê¤Ê¤¬¤é²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³¤³°¤À¤í¤¦¤¬¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÂ¤ò±¿¤Ó»î¹ç¤ËÄ©¤à¡¢¹Ý¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿»ø¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë»³Ãæ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ÖÎ¾±¿Á÷¥ì¥Ã¥«¡¼»ö¶È¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤·¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢Æü¡¹½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡»³Ãæ¡¡¿µ²ð¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤·¤ó¤¹¤±¡Ë¡¡£±£¹£¸£²Ç¯£±£°·î£±£±Æü¡¢¼¢²ì¸©¸ÐÆî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¡ÊÂçºåÄë·ý¡Ë¤ËÆ´¤ì¡¢ÆîµþÅÔ¹âÆþ³Ø¸å¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÀìÂç¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡££²£°£°£¶Ç¯£±·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£±Ç¯£±£±·î¤Ë¥×¥í£±£·ÀïÌÜ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥¹¥¥Ù¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£±²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾å£²°Ì¤È¤Ê¤ë£±£²Ï¢Â³ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡££±£¸Ç¯£³·î¤Ë°úÂà¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£²£·¾¡¡Ê£±£¹£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ£²Ê¬¤±¡£¿ÈÄ¹£±£·£°¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¿À¤Îº¸¡×¡£
¡¡¢¡´äº´¡¡Î¼Í¤¡Ê¤¤¤ï¤µ¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£±£²·î£²£¶Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥»¥ì¥¹¥¸¥à¤ËÆþÌç¡£¹â¹»¤ÏÌ¾Ìç¡¦½¬»ÖÌî¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ£³´§¤òÃ£À®¡££²£°£°£¸Ç¯£¸·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£·Ç¯£¹·î¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¾®¹ñ°ÊºÜ¤òÇË¤ê£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡Ê£±ÅÙËÉ±Ò¡Ë¡££±£¹Ç¯£±£²·î¤Ë¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¡££²£³Ç¯£´·î¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£²£¸¾¡¡Ê£±£¸£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ¡£¿ÈÄ¹£±£·£°¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¢¥¤¡×¡£