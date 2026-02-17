¡Ú¸ÞÎØ¡ÛÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤Ä¤¤¤Ë£±£¸¸Ä¡ªÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ÎËÌµþÂç²ñ¤ËÊÂ¤Ö
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜÀª¤Îº£Âç²ñ¤Ç¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¶â£´¡¢¶ä£µ¡¢Æ¼£¹¤Ç¹ç·×£±£¸¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î£±£¸¸Ä¡Ê¶â£³¡¢¶ä£·¡¢Æ¼£¸¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¢¡ÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ÊÆüÉÕ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
¡¡¢§Âè£²Æü¡Ê£²·î£·Æü¡Ë¡¡¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¡¢´Ý»³´õ¤¬ÆüËÜÀª£±¹æ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¡£Æ±Æü¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÌÚÂ¼°ªÍè¤Î£±¹æ¶â¥á¥À¥ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶â¶äÆ¼¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Âè£³Æü¡Ê£¸Æü¡Ë¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¡Ê¸°»³Í¥¿¿¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢º´Æ£½Ù¡¢»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢µÈÅÄ±´ºÚ¡õ¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡Ë¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âè£´Æü¡Ê£¹Æü¡Ë¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£°£°£°£í¤Ç¹âÌÚÈþÈÁ¤¬Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÉ½¾´Âæ³ÎÊÝ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ëÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¡¢£´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¼«¿ÈÄÌ»»£¸¸ÄÌÜ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÏÂ¼À¥¿´³ñ¤¬Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÏÅßµ¨ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤à½é¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¶â¡£¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤¬¡¢½÷»Ò¤Î´Ý»³¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âè£µÆü¡Ê£±£°Æü¡Ë¡¡¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¡Ê´Ý»³´õ¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¢¹âÍüº»Íå¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ë¤ÇÆüËÜ½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡££´Ç¯Á°¤Ë¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤À¹âÍüº»Íå¤Ï¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âè£·Æü¡Ê£±£²Æü¡Ë¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¡¢ËÙÅç¹Ô¿¿¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´ÂæÆþ¤ê¤âÃË»ÒÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¾®Ìî¸÷´õ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âè£¸Æü¡Ê£±£³Æü¡Ë¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£½é½Ð¾ì¤Î£±£¹ºÐ¡¢»³ÅÄÎ°À»¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢¸°»³Í¥¿¿¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½Ù¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¢§Âè£¹Æü¡Ê£±£´Æü¡Ë¡¡¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡£¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Èº®¹çÃÄÂÎ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¼«¿È£³¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âè£±£°Æü¡Ê£±£µÆü¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¡¢ËÙÅç¹Ô¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤Ï¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÆ¼¤ËÂ³¤£²¸ÄÌÜ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹âÌÚÈþÈÁ¤¬£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Âè£±£±Æü¡Ê£±£¶Æü¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¢¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥À¥ê¥¹¥È
¢§¶â¥á¥À¥ë¡¡¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡ËÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë
¢§¶ä¥á¥À¥ë¡¡¸°»³Í¥¿¿¡¢ÃÄÂÎ¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¹âÌÚÈþÈÁ£²¸Ä¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë
¢§Æ¼¥á¥À¥ë¡¡±§Ìî¾»Ëá¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¿¹½Å¹Ò¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡ËÅÏÉô¶ÇÅÍ¡¢ÃÄÂÎ¡Ê¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¡ËËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥â¡¼¥°¥ë¡ËÂ¼À¥¿´³ñ¡¢ÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë