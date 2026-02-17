¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë!!¡¡µ¤Ç÷¤Î¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È´°àú±éµ»¡¡´¿´î¤ÎÊúÍÊ¤ËËüÍë¤ÎÇï¼ê
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
¥Ú¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç5°Ì¤Î»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ËÅÐ¾ì¡£´°àú¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ï12ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤â¼¡¡¹¤È·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î´°àú¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
³ê¤ê½ª¤¨¤¿¸å¤Ï2¿Í¤Ï´¿´î¤ÎÊúÍÊ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÎËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±éµ»¤òµÒÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤âÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï2¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¤¢¤¤ÆÀÅÀ¤òÂÔ¤Á¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤Ï158.13ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¡£À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·»ÃÄê1°Ì¤Ë¡£»Ä¤ë4ÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÎÆÀÅÀ¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¥¢¤Ï¸½¤ì¤º¡£¤³¤ì¤Ç¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ï¶â¥á¥À¥ë³ÎÄê¡£¥Ú¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤«¤â¸ÞÎØÄºÅÀ¤ÈºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£