¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤Ç£Ó£Ð£µ°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤Ç²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò¤ß¤»¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤È¤·¡¢¸½¹ÔºÎÅÀÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ°Ê¹ßºÇÂç¤È¤Ê¤ë£¶¡¦£¹ÅÀº¹¤òÂçµÕÅ¾¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë°µ´¬¤Î¹â¤µ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ý¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ý¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤âÀ®¸ù¡£ÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¡¢¥¹¥í¡¼£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾¤â£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢¥ê¥Õ¥È¡¢½ªÈ×¤Î¥¹¥í¡¼£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é¤·¤¤ºÙÉô¤Þ¤ÇÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤Ç³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì½Ð¤ë±éµ»¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤Æ¤ë¤ÈÌÚ¸¶¤Ï´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»°±º¤ÏÀä¶«¡£ÌÚ¸¶¤âÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÌÚ¸¶¤Ïµã¤Êø¤ì¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤È·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢ÌÚ¸¶¤ÏºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÞ¡¢ÎÞ¡£»°±º¤ËÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£Æüµã¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ªËÜÅö¤Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï»°±º¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Îº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤³¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï£Ó£Ð¸å¤Ë¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢»°±º¤Ï¡ÖÎ¶°ì¤¯¤ó¤¬¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ¶°ì¤¯¤ó¤¬¡£¤À¤«¤é¤âº£²ó¤Ï»ä¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö£´Ç¯Á°¤È¤ÏÎ©¾ì¤¬¤¹¤´¤¤µÕ¤ÇËÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ºòÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¤â¤¦Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍþÍè¤¬ÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ð¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¸»¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢£µ°ÌÈ¯¿Ê¡£±éµ»¸å¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ÆÌó£±£°ÉÃÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÀÆü¤ÏÉ¬¤º¤³¤³¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÉñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡»°±ºÍþÍè¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤ê¤¯¡Ë£²£°£°£±Ç¯£±£²·î£±£·Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÃæµþÂç½Ð¡££±£´£¶¥»¥ó¥Á¡£¥«¥Ê¥À¤òµòÅÀ¤ËÌÚ¸¶¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£·µ¨ÌÜ¡££²£²Ç¯¤ÎËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¡¢¸Ä¿Í¤ÇÆüËÜÀª½éÆþ¾Þ¤Î£·°Ì¡££²£²¡Á£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£²£³¡¢£²£µÇ¯¤ËÀ©ÇÆ¡£
¡¡¢¡ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤¤Ï¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£¸·î£²£²Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÃæµþÂç½Ð¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡££±£±Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢ÃË»ÒÂåÉ½¡££±£³Ç¯¤Ë¥Ú¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£±£´Ç¯¥½¥Á¡¢£±£¸Ç¯Ê¿¾»Î¾¸ÞÎØ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð¾ì¡£