¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¹â»ÔÁíÍý¤ÎÌä¤¤¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¡© ÀïÁ°¤ÎÀ¯ÅÞÀ¯¼£Êø²õ¤«¤é³Ø¤ÖŽ¥Ž¥Ž¥¸½Âå¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬Ã´¤¦¡Ö°ìÉ¼¡×¤Î¿¿¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦É÷¤ò¤è¤à¡Û
2·î8Æü¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ç¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤«¡¢¹ñÌ±¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÁªµó¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ø¤Î¿®Ç¤¡×Ìä¤¦Áªµó¡©
60Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¡£Í¾¤ê¤ËµÞ¤Ê²ò»¶¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢²ò»¶¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬46¡ó¤È¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î39¡ó¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ ÁíÍýÂç¿Ã¡Ê1·î19Æü¡Ë
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤¤¤Þ¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÁíÍý¤Ø¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤È¤·¤¿º£²ó¤ÎÁªµó¡£¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤ÇÁíÍý¤äÆâ³Õ¤Ø¤Î¿®Ç¤¤ÏÌä¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤È°ã¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢Áªµó¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄ·è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ûË¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÀïÁ°¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤ÎËÜ³ÊÅªÀ¯ÅÞÆâ³Õ¤È¤µ¤ì¤ë¸¶·ÉÆâ³Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÄ²ñ¤ÇÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ëÀ¯ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤¬ÁíÍý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡Ö·ûÀ¯¤Î¾ïÆ»¡×¤È¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÅö»þ¤ÎÄë¹ñ·ûË¡¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÌÀÊ¸²½¤·¤¿µ¬Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁíÍý¤Ï¸µÏ·¤Ê¤É¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·¹Ä¤¬Ç¤Ì¿¡£¡ÖÀ¯ÅÞÆâ³Õ¡×¤ÏÀ©ÅÙÅª¤ËÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì...
1940Ç¯¡¢Àï»þ²¼¤Î¹ñÌ±ÅýÀ©¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¶á±ÒÆâ³Õ¤Ï¡¢ÂçÀ¯Íã»¿²ñ¤ò·ëÀ®¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¹çÎ®¡£µÄ²ñ¤ÏÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ÔÉÒ¤Ç¤Ê¤¤¡×µÄ±¡Æâ³ÕÀ©¡¡¼óÁê¸øÁª¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì
¤Ê¤¼¡¢ÀïÁ°¤Î¡ÖÀ¯ÅÞÀ¯¼£¡×¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ä±þÂç³Ø¡ÊÆüËÜÀ¯¼£³°¸ò»Ë¡ËÀ¶¿åÍ£°ìÏ¯ ¶µ¼ø
¡Ö¡Ø·ûÀ¯¤Î¾ïÆ»¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¯¸¢¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÂè2ÅÞ¤¬¤½¤Î¼¡¤ËÀ¯¸¢¤Ë½¢¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áªµó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ëÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÀ¯ÅÞ¤Ï¡Ë¤ª¸ß¤¤Â¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹ñÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å·¹Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤ÎÂ¦¤Ç¤âÀ¯ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢µÄ²ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀ¯Íã»¿²ñ¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¡£1947Ç¯¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÀïÁ°¤Î·ûË¡¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¡×¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1955Ç¯¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬·ëÅÞ¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¼Ò²ñÅÞ¤Î55Ç¯ÂÎÀ©¤¬Â³¤¯Ãæ¡ÖµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¡×¤Î¤â¤È¡¢¹ñ²ñ¤ÇÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤òÌ³¤áÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢1980Ç¯ÂåÃæÈ×¡¢Åö»þ¤ÎÃæÁ¾º¬ÁíÍý¤Ï...
ÃæÁ¾º¬¹¯¹° ÁíÍýÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë
¡ÖµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤È¸À¤ï¤ì¤¿À¯¼£¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ä¤ä¤â¤¹¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä²¿¤«¤òÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢³ä¹ç¤½¤ì¤Û¤É±ÔÉÒ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬»ä¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÂçÅýÎÎÀ©·¿¤ÎÀ¯¼£¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼óÁê¸øÁª·¿¤ÎµÄ°÷Æâ³ÕÀ©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡×
¶¯ÎÏ¤Ê´±Î½ÁÈ¿¥¤òÁ°¤Ë¡¢ÁíÍý¤¬ÆÈ¼«¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤¤é¤À¤Á¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹ñÌ±¤¬Ä¾ÀÜÅêÉ¼¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤òÁª¤Ö¡Ö¼óÁê¸øÁªÀ©¡×¤ò¾§¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀ¶¿å¶µ¼ø¤Ï...
·Ä±þÂç³Ø¡ÊÆüËÜÀ¯¼£³°¸ò»Ë¡ËÀ¶¿åÍ£°ìÏ¯ ¶µ¼ø
¡Ö¼óÁê¤¬À¯ºö¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´±Î½¤Ë¤âµÄ°÷¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÂ²µÄ°÷¤È¤¤¤¦¸À¤ï¤ìÊý¤â¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤³¤«¤éÆÈÎ©¤µ¤»¤¿·Á¤ÇÀ¯ºö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¼óÁê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢µÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Î¼óÁê¤è¤ê¤â¡¢ÂçÅýÎÎÀ©¤Î·Á¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×
2000Ç¯Âå¤Ë¤â¡¢Åö»þ¤Î¾®ÀôÁíÍý¤¬¼óÁê¸øÁªÀ©¤ò¾§¤¨¡¢Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëº©ÃÌ²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Î¡ÖµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ñ²ñ¤Î¿®Ç¤¤Î¤â¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®Áªµó¶èÀ©¡×¤ÇµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸½ºß¤Î¡ÖµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¡×¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¾®Áªµó¶èÀ©¡×¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç°ì¿Í¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¡Ö¾®Áªµó¶èÀ©¡×¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤Ç¡Ö°µ¾¡¡×¤ä¡ÖÂçÇÔ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®Àô½ã°ìÏº ÁíÍýÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë
¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«È¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¡×
Îã¤¨¤Ð¾®Áªµó¶èÀ©¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¾®ÀôÁíÍý¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¡×¡£
¤Þ¤¿Ž¤Ì±¼çÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¸òÂå¡£¤½¤·¤Æ°ÂÇÜ°ì¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¿á¤¤¤¿¡ÖÉ÷¡×¤ä¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´é¡×¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¯Æ¯¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç¤¤ò¹â»ÔÁíÍý¤Ï¹ñÌ±¤ËÌä¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢À¶¿å¶µ¼ø¤Ï...
·Ä±þÂç³Ø¡ÊÆüËÜÀ¯¼£³°¸ò»Ë¡ËÀ¶¿åÍ£°ìÏ¯ ¶µ¼ø
¡Ö¾®Áªµó¶è¡ÊÀ©¡Ë¤À¤«¤é¡¢¡ÊÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤òÀ¯¸¢À¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤«¤È¤¤¤¦ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁíÍýÂç¿Ã¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö¤¿¤À¤½¤ÎºÝ¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ÇÁª¤Ö¤Î¤«¡¢À¯ºö¤ÇÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤³¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀ¯¼£²È¤ÎÂ¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¦¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¤¢¤ë¡×
Í¸¢¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
