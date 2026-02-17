¥í¡¼¥Þ¤ÇÀä¹¥Ä´¤Î¥Þ¥ì¥ó photo/Getty Images

º£Åß¤Î²ÃÆþ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â¥í¡¼¥Þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¤À¡£º£Åß¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ì¥ó¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë»Ø´ø´±¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë¤Î¿®Íê¤òÄÏ¤ó¤À¡£

²ÃÆþÁá¡¹¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè21Àá¤Î¥È¥ê¥ÎÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Âè24Àá¥«¥ê¥¢¥êÀï¡¢Â³¤¯Âè25Àá¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£²ÃÆþ¤«¤é5»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£

¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë¤Ï¥Þ¥ì¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ì¥ó¼«¿È¤â¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¡Ö¥í¡¼¥Þ¤È·ÀÌó¤·¤¿»þ¤ËÎÉ¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤äÁÇ¼Á¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£´ÆÆÄ¤âÂç¤­¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÁ°Àþ¤ÇËÍ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¤ÏÂç¤­¤ÊÌî¿´¤ò»ý¤ÄÂç¤­¤Ê¥¯¥é¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ØFootball Italia¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¥Þ¥ì¥ó¤ÎÇúÈ¯¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ï2026WÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤é¥Þ¥ì¥ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÍ×·Ù²ü¤¹¤Ù¤­¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£