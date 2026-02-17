ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤ÊFW¤Ë¡©¡¡º£Åß¥í¡¼¥Þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Î²÷Â®FW¥Þ¥ì¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥í¡¼¥Þ¤È·ÀÌó¤·¤¿»þ¤ËÎÉ¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
º£Åß¤Î²ÃÆþ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â¥í¡¼¥Þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¤À¡£º£Åß¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ì¥ó¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë»Ø´ø´±¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë¤Î¿®Íê¤òÄÏ¤ó¤À¡£
²ÃÆþÁá¡¹¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè21Àá¤Î¥È¥ê¥ÎÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Âè24Àá¥«¥ê¥¢¥êÀï¡¢Â³¤¯Âè25Àá¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£²ÃÆþ¤«¤é5»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡Ö¥í¡¼¥Þ¤È·ÀÌó¤·¤¿»þ¤ËÎÉ¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤äÁÇ¼Á¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£´ÆÆÄ¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÁ°Àþ¤ÇËÍ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¤ÏÂç¤¤ÊÌî¿´¤ò»ý¤ÄÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ØFootball Italia¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Þ¥ì¥ó¤ÎÇúÈ¯¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ï2026WÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤é¥Þ¥ì¥ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÍ×·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
