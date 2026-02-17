¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¡É¤Î»î¹ç¡¡Êì¹ñ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ë¤¢¤ê
10Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÎµÙÂ©´ü´Ö¤òÆÀ¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏFAÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥óU¤ÏÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤Ï23Æü¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤À¡£
¤³¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤ËÊì¹ñ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ØÌá¤Ã¤¿¤Î¤¬MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤Î¥Ñ¥½¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥éÂÐSC¥È¥ì¥¨¥ó¥»¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤À¡£
2¿Í¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢¥é¥â¥¹¤ÏAÂåÉ½¤Ç¤â4»î¹ç¤À¤±¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¤È¤Ïº£¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¥é¥â¥¹¤â¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤è¡£ËÍ¤Î²ÈÂ²¤È¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤À¤Í¡£Èà¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤Î¤³¤È¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡×
Bruno Fernandes no jogo do FC Paços de Ferreira para apoiar o seu amigo Francisco Ramospic.twitter.com/13zZS6z5me— Liga Portugal (@ligaportugal) February 15, 2026