¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥óU»þÂå¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡¡ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë¼¡¤°¡È¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÆÀÅÀ´ØÍ¿¥é¥ó¥¯No.2¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉü³è¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó
ºòÇ¯1·î¤è¤ê¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤â¥´¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤À¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç24¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢40¥´¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë¼¡¤°No.2¤ÏÃ¯¤«¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤À¡£
¥Þ¥óU¤Ç¤ÏÂç¶ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÏÊÌ¿Í¤À¡£¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ï55»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç33¥´¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥í¥É¥ê¥´¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¼ã¼êFW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É±¦¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ì¤ëÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢À®ÀÓ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤â¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤À¤í¤¦¡£