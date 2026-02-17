¤Ê¤¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÍñ¤äµíÆý¤Ï¡¢Çä¤ê¾ì¤Î°ìÈÖ±ü¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
「どうすればお金をかけずに、売上や利益をもっと増やせるのか」――。この切実なお悩みに答えるのが、人気の販売コンサルタント・岡本達彦氏の最新刊『客単価アップ大事典 「つい買ってしまう」販売の仕掛け75』（ダイヤモンド社刊）です。同書は、「行動経済学×現場目線」で「つい買いたくなる」販売の仕掛けとは何かを言語化した初の書。本書が提示するのは、「お客様の購買行動そのものを変える設計とは？」です。どうすれば、「利益が残る経営」へと変われるのか？ 本連載では、同書に収録されている75の事例の中から、特に現場で導入しやすく、成果につながりやすい客単価アップの仕掛けを厳選して紹介していきます。
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍñ¤À¤±Çã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Íñ¤äµíÆý¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÇä¤ê¾ì¤Î°ìÈÖ±ü¤Þ¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌîºÚ¤äÆù¡¢¤ªÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤¿¡¢¤½¤Î¤Ï¤ë¤«Àè¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö±ó²ó¤ê¤µ¤»¤ëÇÛÃÖ¡×¤³¤½¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¾å¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤ë¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¹ÔÆ°¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿ÈÎÂ¥ÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊâ¤¯¥ë¡¼¥È¡áÇä¾å¡×¤ÎÊýÄø¼°
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊâ¤¯¥ë¡¼¥È¡ÊÄÌ¤êÆ»¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇä¾å¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Íñ¤äµíÆý¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ÈÄí¤¬¡ÖÉ¬¤ºÇã¤¦¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö½¸µÒ¾¦ÉÊ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÅ¹Æâ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÇä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍñ¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢¡ÖÅ¹Æâ¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê²óÍ·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë¶¯À©Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢¡ÖÃ±½ãÀÜ¿¨¸ú²Ì¡×¤Î±þÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±Åª¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¥°ÕÅÙ¤ä¿Æ¶á´¶¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²óÍ·¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡ÖÀÜ¿¨¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ØÇã¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢
Ç¾¤Ï¾¡¼ê¤Ë¡ÖÇã¤¦ÍýÍ³¡×¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë
¡¡¿Í¤Ï¡¢Ãª¤ËÊÂ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¡×¡Öº£Çã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÍñ¤À¤±¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢
¡¡¡¦¡Ö¤¢¡¢º£Æü¥È¥Þ¥È¤¬°Â¤¤¤Ê¡£¤Ä¤¤¤Ç¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×
¡¡¡¦¡ÖµíÆù¤¬ÆÃÇä¤À¡£µÞ¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡¦¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µÞ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¡Ê¾×Æ°¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾×Æ°¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢±ü¤ËÌÜÅª¤Î¾¦ÉÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡ÖÊâ¤«¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¤ªÅ¹Â¦¤ÎÂç¤¤ÊÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ²ÄÇ½À¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¸¶Íý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍøÍÑ²ÄÇ½À¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Ï¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¾ðÊó¡Ê¡áÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡Ë¤ò¡¢¡Ö½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÉ¬Í×À¤¬¹â¤¤¡×¤È¸í¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌÏ©¤Ç¾¦ÉÊ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ²±¤Î¸¡º÷¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Çã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î
ºÇ¸å¤ÎÇÛÃÖ¡Ê¥Ê¥Ã¥¸¸ú²Ì¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡¢Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ËÍñ¤äµíÆý¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¡Ö¥ì¥¸¤ËÄ¾¹Ô¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÇä¾å¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íñ¤äµíÆý¤ÏÎäÂ¢ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÃÈ¤«¤¤Çä¤ê¾ì¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çã¤¤Êª¤ÎºÇ¸å¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¸ý¤Ë¶á¤¤±ü¤ÎÎäÂ¢Ãª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇÛÃÖÁ´ÂÎ¤¬¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¡×¤ÎÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ°ÀþÀß·×¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤Êý¸þ¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¿¤¯Çã¤¦Êý¸þ¡Ë¤Ø¤È¹ÔÆ°¤ò¤½¤Ã¤ÈÍ¶Æ³¤¹¤ë¼êË¡¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÍñ¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤â¸«¤Æ¤«¤éµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Â¥¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¹ªÌ¯¤Ê¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¡×Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Ï±ó¤¯¤ËÃÖ¤¯¡×ÈÎÇäÀß·×
¡¡¤³¤Î¡Ö±ü¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Ê³°¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¤â¹¤¯±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¡Ê¤ªµÒÍÍ¤¬É¬¤ºÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¡Ë¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ±ó¤¯¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦Ê¸¶ñÅ¹¡§¥Î¡¼¥È¤äÄêÈÖ¤Î¥Ú¥ó¤Ï°ìÈÖ±ü¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÄÌÏ©¤Ë¿·ºî¤Î»¨²ß¤äµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë
¡¡¡¦¥Ñ¥óÅ¹¡§¿©¥Ñ¥ó¤Ï±ü¤ËÃÖ¤¡¢ÅÓÃæ¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢¤ªÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¡×¤òÍ¶¤¦
¡¡¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡§ÆüÍÑÉÊ¡ÊÀöºÞ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤ò±ü¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤ËÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë
¤Þ¤È¤á
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î±ü¤ËÍñ¤äµíÆý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ÀÎäÂ¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ò¼«Á³¤ËÅ¹Æâ¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢Çã¤¤Êª¤«¤´¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Úºî¤ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ï¡¢Í¶Æ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â¡ÖËþÂ´¶¡×¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤â¡¢¡ÖÉ¬¤ºÇã¤¦¤â¤Î¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ±ó¤¯¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¡×Àß·×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃ±½ãÀÜ¿¨¸ú²Ì¡×¤ä¡ÖÍøÍÑ²ÄÇ½À¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Çä¤ì¤ëÆ»¶Ú¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
（本稿は『客単価アップ大事典 「つい買ってしまう」販売の仕掛け75』の一部を抜粋・編集したものです）

販売コンサルタント
ÈÎÂ¥¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
現場目線ですぐ使えるマーケティングを伝える第一人者。
広告制作会社時代に100億円を超える販売展開を見て培った成功体験をベースに、むずかしいマーケティングや心理学を使わず、
アンケートやマンダラ等を活用して、誰でも売れる広告を作れる手法を体系化する。
業界を問わず即効性が高く、お金をかけずに売上を上げられることから、全国の商工会議所・経済団体などからセミナー依頼が殺到する。
½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¡ÖA4¡×1Ëç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÍø±×¤ò5ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Amazon¾åÎ¦15Ç¯¡¢¡ÖÇä¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×50ºý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¼ÁÌä¡Ù
¡Ø¤¢¤é¤æ¤ëÈÎÂ¥¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡ÖA4¡×1Ëç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼ÂÁ©¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù
¡Ø¡ÖA4¡×1Ëç¥Á¥é¥·¤Çº£¤¹¤°Çä¾å¤ò¤¢¤²¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Ù¡Ø¡Ö¥Þ¥ó¥À¥é¹¹ðºîÀ®Ë¡¡×¤ÇÇä¤ì¤ë¥³¥Ô¡¼¡¦¹¹ð¤¬1»þ´Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ª¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£