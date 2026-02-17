ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤¬¡Ö¤¤¤¸¤á´Æ»¡²Ý¡×¤ò¿·Àß¡¢£´·î¤Ë¿¦°÷¿ô¿Íµ¬ÌÏ¤Ç»ÏÆ°¡Ä¾®³Ø¹»¿¯Æþ»ö·ï¤ò¼õ¤±ÂÐºö¶¯²½
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ï¡¢£´·î¤Ë¡Ö¤¤¤¸¤á´Æ»¡²Ý¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢»ÔÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤äÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂÖÀª¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡Î©Àî»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢»ÔÎ©Âè»°¾®¤Ç»ùÆ¸´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃË£²¿Í¤¬³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£»Ô¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ò³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÀ¯¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´Æ»¡²Ý¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¸¤áÂÐºö¤ò¹Ô¤¦ÂçºåÉÜÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÀè¹Ô»öÎã¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££±£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÎ©Àî»Ô¤Î¼ò°æÂç»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ØÍ¿¤·¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤òÇÄ°®¤·¡¢¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤òÂ®¤ä¤«¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¿¦°÷¿ô¿Íµ¬ÌÏ¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä¸µ¶µ°÷¤é¤òÈó¾ï¶Ð¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£²Æ°Ê¹ß¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ä¤Ï¤¬¤¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁêÃÌ¤äÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¥Á¥é¥·¤Î°õºþÂå¤Ê¤É¤ò´Þ¤à·ÐÈñÌó£²£¶Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û£¹£³£µ²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£