timelesz¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¿Ê½Ð¡¢º´Æ£¾¡Íø¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â´À¤ò¤«¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¡×
8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×timelesz¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤Ç¡¢Æ±¶É·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¯¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄË²÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ºòÇ¯4·î¤«¤éÆüÍËÆü¿¼ÌëÏÈ¡¢Æ±7·î¤«¤é²ÐÍËÆü¿¼ÌëÏÈ¤Î30Ê¬ÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î¤«¤é¶âÍËÆü¸á¸å9»þ58Ê¬¤«¤é10»þ52Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï15Æü¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º´Æ£¾¡Íø¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¡£µ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â´À¤ò¤«¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÈÖÁÈ¤¬¶âÍË¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¡¢¸¶²Å¹§¡Ê30¡Ë¤â¡Ötimelesz¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1²ó1²ó¤òËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
´û¤Ë¼ýÏ¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¤â¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¿¤«¤ò¤«¤±¤Æ°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤Ê¤É¡¢timelesz¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ´ë²è²½¤·¤Æ¤¤¿´ðÈ×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÜÁý¤·¤¿ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ç¤Î¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û