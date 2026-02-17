¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥Ñ¥êSG¤Î¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ê¤¼µ¬³Ê³°¤Ê¤Î¤« ¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤°Û¾ï¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè87²ó¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Î¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤òº£²ó¤ÏºÆÅÙ¹Í»¡¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï²¿²ó¤«¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤Ö¤óºÇÂ¿½Ð¾ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤¬100¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×°Ê³°¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï93.75¡ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤MF¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇPSG¤ÏÆ¨¤²¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ°Àþ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡£¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡¢¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤òÁ°Àþ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¹½À®¤Ï¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç³èÌöÃæ¤ÎMF¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¡photo by Getty Images
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Û¤«¤ÎMF¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢DF¤Î¤¹¤°ÎÙ¡¢¸åÊý¡¢GK¤Î¤½¤Ð¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óÁ°Êý¤Ë¤âÆ°¤¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÍß¤·¤¬¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¥Ñ¥¹¤Î¼Á¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤«¤éÌµ¾ò·ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£Êý¤Ø¶á¤Å¤¡¢Ì£Êý¤ò¤É¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¡£
¡¡¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËMF¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¹½Â¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡£É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ì£Êý¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ËÍê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡£Á´ÂÎ¤¬±ß³ê¤Ë¡¢¹çÍýÅª¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤Î¤¬¸½ÂåÅªMF¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤¬º¬ËÜÅª¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¹½Â¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð"À¤³¦"¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ú¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡Û
¡¡¸½Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¼Â¸½¤¹¤Ù¤¥×¥ì¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢Àß·×¿Þ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È¤è¤¯»÷¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¥·¥ã¥Ó¤Ï¥×¥ì¡¼¹½Â¤¤Î¼é¸î¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥Ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥Ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ã¥Ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥·¥ã¥Ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸½ºß¥·¥ã¥Ó¤Ï¤â¤¦¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÉôÆ±¤¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¸¶Íý¡¢Æ±¤¸Å¯³Ø¡¢Æ±¤¸Ìò³ä¡£Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿½ÐÍè¡¢ÉÔ½ÐÍè¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Û¤É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°éÀ®¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÇùÁ³¤È¤·¤¿°ì´ÓÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤³¤¦Æ°¤¡¢¤³¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬Íß¤·¤¤¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ë¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£Ã¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂå¤ï¤ê¤Î¿Íºà¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£Á°Ç¤¼Ô¤ÎÎÏÎÌ¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¼þ°Ï¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÇÎÌ»º¤µ¤ì¤ëµ¬³ÊÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ïµ¬³Ê³°¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤à¤·¤í°Û¾ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éPSG¤Ï¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ú¿Í¸ý1000Ëü¿Í¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÁª¼ê°éÀ®¡Û
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯µ¬³Ê³°¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¹½Â¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òºï¤êÍî¤È¤·¤¿´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÈà¤é¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë²á¾ê¤Ê²¿¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÏÎÙÆ±»Î¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¤Ê¤ë¿§¤äÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï£±Ëç¤Î³ê¤é¤«¤ÊÉÛ¤Î¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Å½¤ê¤Ä¤±¤Æ¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ê¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì£¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Û¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£µ¬³Ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¹½Â¤¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤é¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¤è¤¯¤â°¤¯¤âÁª¼ê¤¢¤ê¤¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÏÁª¼ê°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤À¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥´¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥·¥â¥ó¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¥µ¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥¯¥¢¥ì¥¹¥Þ......¤½¤ì¤¾¤ìÁ´Á³°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥°¤Ï¸ÄÀ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¬³ÊÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó1000Ëü¿Í¡£µ¬³ÊÉÊ¤ÎÎÌ»º¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éÉôÉÊ¤Ï·çÉÊ¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áª¼ê¤òÀï½Ñ¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¿¾¯¤ÎÆñ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ÜÀÒÀè¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤â°é¤Æ¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤Ç·Ð±Ä¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥é¥ÖÍÑ¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»È¤¤Æ»¤è¤êÁÇºà¤¬Àè¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤¬¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤â´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤âÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¾ù¤é¤º¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¹½Â¤¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤ÇÁÛÄê³°¤À¤«¤é¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Áê¼ê¤Î·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¡ä¡ä