¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡Ä¡×¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿¤ËÅ£ÉÕ¤±
KISS OF LIFE¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖLately..¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡È¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿¡É
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤È¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´°àú¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬½êÂ°¤¹¤ëKISS OF LIFE¤Ï¡¢6·î27Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÌó2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ¡ãDEJA VU¡ä IN TOKYO¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ê¥Ã¥Æ¥£ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯½Ð¿È¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤Ï¥¢¥ó¥Ê¥Á¥ã¥ä¡¦¥¹¥×¥Æ¥£¥Ý¥ó¡£TWICE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSIXTEEN¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£TWICE¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð±é¤ä¥½¥í³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢2023Ç¯7·î¤Ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KISS OF LIFE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎBoA¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£